Szabályszerűen vadásznak a TV2 sztárjára: el kellett menekülnie, nagyon csúnya dologba tenyerelt

A Dancing with the Stars egykori közönségkedvence, Andrei Mangra kénytelen volt hirtelen elhagyni Magyarországot. A táncos karrierje látványos zuhanása és az őt körülvevő botrányok tanulságos történetet rajzolnak ki a hírnév árnyoldalairól - szúrta ki a Blikk.

Mangra néhány év alatt vált ismert személyiséggé Magyarországon. A Dancing with the Stars első évadában Gabriela Spanic partnereként tűnt fel, majd a második szériában Tóth Andival az oldalán győzelmet aratott. A harmadik évadban Rubint Rékával táncolt, idén pedig Szabó Zsófival indult nagy reményekkel a versenyen.

A siker azonban hirtelen véget ért, amikor november 15-én hajnalban Mangra otthonában erőszakos incidens történt. Bár a részletek homályosak, források szerint zsarolás és kábítószer-fogyasztás gyanúja merült fel. A táncos ezután eltűnt, majd közös megegyezéssel kilépett a műsorból és visszaköltözött szülővárosába, Nagyváradra.

Fél a műsorban szerepelni és abban a lakásban élni, ahol az erőszakos incidens lezajlott

- nyilatkozta Mangra a Tények Plusznak adott interjúban. A felszín alatt azonban már régóta problémák húzódtak meg. Információk szerint Mangra lelki nehézségekkel küzdött, ami munkájára is kihatott. A TV2 többször is új esélyt adott neki, még azután is, hogy hasonló okok miatt a tavalyi Farm VIP-ból is le kellett cserélni az utolsó pillanatban.

A táncos anyagi gondokkal is küszködött. Egy informátor szerint: "Sokaktól kért kölcsön, és akadtak páran, akik adtak is neki, mert látták, hogy tényleg bajban van, ezért szerettek volna segíteni rajta." Bár igyekezett törleszteni adósságait, még mindig jelentős tartozásai vannak.

Nagyváradra menekülése sem oldotta meg problémáit. A közösségi médiában megjelenő kommentek szerint hitelezői ott is megtalálhatják. "Hiába mentél el Romániába, ne aggódj, ott is megtalálunk!" - írta egy fenyegető hangvételű hozzászóló.

A kérdés most az, hogy van-e még visszaút Mangra számára. Úgy tűnik, a TV2 és korábbi táncpartnerei már nem számolnak vele. Ugyanakkor a szórakoztatóipar ismert több olyan esetet is, amikor egy-egy botrányt követően sikerült visszatérni a reflektorfénybe. Stohl András, Curtis és Eszenyi Enikő példája mutatja, hogy a bukás után is lehet újrakezdés - talán Andrei Mangra számára is.