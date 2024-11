Dubaji életéről vallott a gyönyörú magyar celeb: rengeteg pénzt keresett nem mindennapi munkájával

Berényi Dorina közel egy évtizedet töltött Dubajban, ahol ingatlanközvetítőként ért el sikereket. Tavaly döntött úgy, hogy párja, Győrfi Márton, azaz DJ Jauri miatt hazaköltözik Magyarországra, ám a dubaji bizniszét itthonról is sikeresen működteti.

22 évesen költözött külföldre, ahol először egy ruhaboltban volt eladó, a munkáltatója fizette a szállását, később barátnőivel, majd egyedül lakott. A fizetés 700-800 ezer forint volt akkoriban, a Covid miatt azonban felére csökkent a fizetése, majd elküldték 4 millió forintnak megfelelő végkielégítéssel. Ez ott nem túl sok pénz, így munkát keresett: egy ingatlanközvetítő cégnél helyezkedett el.

Az első hat hónapban kitanulta a szakmát, minden titkot ellesett a profiktól, ennek ellenére az elején nehezen indult be neki az üzlet: 5 hónap után adta el az első lakást. Két és fél millió forint volt a jutaléka, ám ebből a pénzből a hiteleit fizette vissza.

Végül beindult az üzlet, három éve felfedezett egy piaci rést, és arra repült rá: magyaroknak ad el Dubajban lakást. Azóta állítása szerint nincs oka panaszra, már ami az anyagiakat illeti, bár nem közlekedik luxusautóval, ha egy évig nem dolgozna, akkor is megélne simán. Lakásonként 6-8 millió forintos jutalékot kap.