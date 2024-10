Így nem nyertük meg az Ötöslottó 6,6 milliárd forintos főnyereményét

Akadtak olyanok az Ötöslottó 42. játékhetén, akik addig halogatták a játékot, míg végül, az utolsó pillanatban feladott szelvények sokasága miatt, lemaradtak a sorsolásról. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint ezek egyedi esetek, számosságuk nem mutatható ki.

Mint arról múlt héten beszámoltunk, megütötték minden idők valaha volt legmagasabb jackpotját az Ötöslottón; a szerencsés nyertesnek 90 napja van, hogy jelentkezzen a 6 613 905 020 forintos főnyereményért. A hatalmas főnyeremény miatt az átlagosnál jóval többen játszottak a 42. játékhéten, voltak azonban olyanok, akik végül hoppon maradtak, mert az utolsó pillanatokra hagyták a fogadást.

A Pénzcentrumhoz a sorsolás napján befutott néhány olyan olvasói panasz, miszerint a szombati nap folyamán, az Okoslottó alkalmazáson keresztül, SMS-ben feladott játékaikat nem fogadta be a rendszer, különösen a délutáni órákban. Mint jelezték számunkra, a megjátszott számokkal a "1756"-os számra elküldött SMS-re nem érkezett meg a jóváhagyásra vonatkozó válaszüzenet, így jóváhagyás nélkül nem is fogadta be a játékszervező a megtett számokat.

Az olvasói visszajelzések miatt mi is próbáltunk 4 óra magasságában az Okoslottó applikáción keresztül játékot indítani SMS-ben, és mi is ugyanebbe a hibába futottunk. A technikai problémával kapcsolatban felkerestük a Szerencsejáték Zrt.-t, többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy

van-e tudomásuk arról, hogy a telekommunikációs hálózat túlterheltsége miatt voltak olyanok, akik a zárás előtti órákban már nem tudtak játékot indítani SMS-ben az Okoslottó alkalmazáson keresztül?

készül-e riport a telekommunikációs partnereik részéről arról, hogy hány olyan SMS érkezik egy adott héten a "1756"-os számra, amely jóváhagyás híján végül nem tekinthető érvényesnek? Amennyiben igen, érzékelhető volt-e a 42. játékhéten ezek számának tekintetében szignifikáns emelkedés?

a fogyasztói visszajelzések után felveszik-e a kapcsolatot a telekommunikációs partnereikkel, hogy a jövőben megoldást találjanak az esetleges hasonló problémákra?

Megkeresésünkre a Szerencsejáték Zrt. sajtóosztálya közölte, „a nemzeti lottótársaság felé a szombati napon – játékba adás lezártáig - nem érkezett bejelentés, arról, hogy az Okoslottó, vagy SMS szolgáltatás akadozna.”

Az operátorok folyamatosan ellenőrzik a rendszereket, és az ügyeletben lévő kollégák sem tapasztaltak működési hibát. A nagy jackpot és az utolsó percekben feladott szelvények sokasága azonban okozhatott egyedi eseteket, amikor elsőre nem sikerült a játékba adni egy szelvényt, ezek számossága azonban nem mutatható ki

- tették hozzá.

Azt viszont a lottótársaság elismerte, hogy „a Szerencsejáték Zrt. honlapja szombat este, az Ötöslottó sorsolást követően, a telitalálat hírére fokozottabb terhelésnek volt kitéve, ezért a weboldal rövid ideig nehezebben volt elérhető, amiről játékosainkat social media felületeinken tájékoztattuk”. Sajtómegkeresésünkre továbbá azt is leszögezték, hogy

amikor SMS-sel, illetve az Okoslottó működésével kapcsolatos bejelentés érkezik társaságukhoz, minden esetben felvesszük a kapcsolatot az adott szolgáltatóval, és kivizsgáljuk.

Tehát így nem mi nyertük meg az ötös lottó 42. játékhetén a bő 6,6 milliárd forintos főnyereményt – mondjuk nem is a kihúzott számokkal indultunk volna játékba. Tanulság: nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a fogadást. Az ötös lottó 43. heti sorsolására is szombaton 17:30-ig van lehetőség megtenni a tétjeinket; a várható főnyeremény ezúttal "csak" 200 millió forint lesz az Ötöslottón.

