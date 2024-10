Ennek sokan nem fognak örülni: brutál áremelést jelentett be a Disney+

A Disney+ streamingszolgáltató bejelentette egyes előfizetési csomagjainak áremelését, azonban a felhasználóknak még van lehetőségük kedvezményes áron hosszabb távú előfizetést kötni. A változások elsősorban az éves Standard csomagot érintik, amelynek ára október közepétől emelkedik. Az áremelés ellenére a Disney+ továbbra is versenyképes marad a piacon, különösen az éves előfizetések terén - írta a Mirror.

A streamingpiacon éles a verseny, így érdemes más szolgáltatók ajánlatait is figyelembe venni. Az Amazon Prime Video például is nemrég emelte duplájára egyik előfizetését, ami ugyan valamivel drágább a Disney+ új áránál, de számos egyéb szolgáltatást is magában foglal, mint például az ingyenes kiszállítás vagy az Amazon Music Prime hozzáférés. Az őszt megelőzően a Netflix is jelentős drágítással indította a szezont.

A Disney+ is többféle előfizetési konstrukciót kínál felhasználóinak. A havi csomagok mellett éves előfizetéseket is lehet vásárolni, amelyek jelentős megtakarítást jelenthetnek a havi díjakhoz képest. Jelenleg a legolcsóbb opció a havi 2400 forintba kerülő, reklámokat tartalmazó Standard csomag.

Az éves Standard csomag ára október 17-től majdnem 5000 forinttal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy az éves előfizetéssel elérhető megtakarítás a havi díjhoz képest ugyanennyivel csökken. A Disney+ azonban lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók még az áremelés előtt, október 16-ig előfizessenek a jelenlegi, kedvezőbb áron.

"A Disney+ 12 hónapot kínál a tagoknak 10 hónap áráért, ha éves Standard vagy Premium csomagra szerződnek" - hangsúlyozza a vállalat. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy évre rögzítsék az aktuális díjat, elkerülve ezzel a közelgő áremelést, igaz komoly anyagi elköteleződésre ösztönzi őket, ahonnan már nincs visszaút.