Tetszett az erdélyi Gyilkos-tó? Nálunk is találni hasonlót, mutatjuk merre keresd

A Tatai Fényes tanösvény nemcsak a természet szerelmeseinek, de a családoknak és a fotósoknak is ideális úti cél. A könnyen járható tanösvényen végig sétálva megismerhetjük a térség különleges növény- és állatvilágát, és élvezhetjük a langyos források nyújtotta felfrissülést. A tanösvény egész évben várja a látogatókat, minden évszakban más-más arcát mutatva. A HelloVidék felkereste a tanösvény fenntartóit, hogy mélyebbre ássanak a terület rejtelmeibe.

Mitől különleges a Tatai-Fényes tanösvény?- A Tatai Fényes Tanösvény egész évben látogatható, és a híres langyos források legbővizűbb forráscsoportját mutatja be. A tanösvény 2006 óta része a világ legértékesebb vizes élőhelyeit védő Ramsari Egyezménynek. Azoknak, akik már jártak itt, érdemes visszatérniük, mert a terület folyamatosan megújul, és minden évszakban más arcát mutatja. Talán a tél a legszebb időszak, amikor a langyos források miatt a vízfelszín nem fagy be, és a kicsapódó pára különleges látványt nyújt, ahogy végig haladunk a pallósétányon.

A tanösvény hossza körülbelül 1,5 kilométer, és számos pihenőhelyet, információs táblát, valamint ismeretterjesztő túravezetéseket kínál. A Tatai Fényes tanösvény ideális úti cél természetjáróknak, családoknak és természetfotósoknak egyaránt, minden évszakban más arcát mutatva. A gyermekek számára izgalmas felfedezőutakat kínál, amelyek segítenek megismerni a természet törvényeit és szépségeit. Emellett a természetfotósok számára is ideális úti cél, hiszen a tanösvény mellett található fotós les lehetőséget nyújt arra, hogy természetvédelmi madarakat, mocsári teknősöket vagy akár vidrákat figyelhessenek meg közelről.

Milyen turisztikai jelentőséggel bír a Tatai-Fényes Tanösvény?

A Tatai forrásvidék egyedülálló látványt nyújt az ide látogatók számára, mivel a jelenlegi ökoszisztémáját nagyban befolyásolták a környező településeken végzett bányászati munkálatok. A 70-es évektől teljesen kiapadtak a források a barnakőszén kinyerése miatt. Elszivattyúzták azt a vizet, 22ami ide érkezett volna és körülbelül 30 éven keresztül szárazság volt jellemző a Fényes fürdő területére, majd 2001-től fakadtak újra a források. Ezen időszak alatt egy égererdő cseperedett fel a területen és mivel az égerfák terpeszgyökérzettel rendelkeznek, így nem képesek elviselni a túl nagy vízmennyiséget. Az elpusztult égerfák által alakult ki a bakonyi Gyilkos-tóra hasonlító látvány a Nagy égeres tónál, ahol facsonkok meredeznek ki a vízből, melyek kiváló vadászati lehetőségeket biztosítanak a jégmadarak, bakcsók, gémek számára és sok mocsári teknős sütkérezik a kidőlt fatörzseken. A 2015-ben épült Fényes Tanösvény bemutatja a vendégek számára, hogy az emberi tevékenység milyen hatást fejt ki a természet alakulására, és az milyen mértékben képes regenerálódni.

Milyen konkrét hatásai vannak a klímaváltozásnak a Tatai-Fényes Tanösvény ökoszisztémájára? Hogyan változik a növény- és állatvilág?

Tatán elhelyezkedő Fényes Tanösvény lápvidéke nagyon különleges mikroklímával rendelkezik, mivel a karsztforrás-víz a környező hegységekből érkezik és állandó 20-22 Celsius fokkal rendelkezik egész évben. Ebből kifolyólag nem tapasztaljuk nagy hatását a klímaváltozásnak, viszont a felszín alatti vizek nagysága idén nyáron csökkenést mutatott, de még így sem apadtak ki a források. A növényvilág átrendeződésénél jelentkezik leginkább hatása a felmelegedésnek. Például a bálványfa és az aranyvessző (invazív fajok) egyre gyakoribbak és térhódításuk szembetűnő, mely okozhatja a védett növények visszaszorulását, viszont ökológiai lekaszálással és a bálványfák injektálásával ezeket a változásokat meg lehet fékezni.

Milyen adaptációs stratégiákat lehet alkalmazni a klímaváltozás hatásainak mérséklésére?

A növényvilágnál a bálványfa és az aranyvessző visszaszorítására ökológiai lekaszálást szoktak végezni a Tanösvényen minden évben kora ősszel. A bálványfánál nem elég kivágni a növényt, mivel több tőből sarjadhat újra, ezért injektálással lehet megállítani a terjeszkedését. A lápos vidék állandó vízellátása is fontos megfigyelési feladat a Fényes Tanösvényen. A vízmennyiség változó, mert nagyban függ a környék időjárási helyzetétől, mivel a tartósabb aszály nem kedvez a felszín alatti vizeknek. Időnként forráskutak vizével kell pótolnunk a hiányt.

Hogyan biztosítják a természetvédelmet a Tatai-Fényes Tanösvényen?

Több szaktudással rendelkező kolléga állandó megfigyelésekkel és jelentésekkel tartja fenn a Természetvédelmi értékeket. A látogatókat tiltó táblákkal figyelmeztetjük a természetvédelmi szabályokra, melyet a tapasztalatok szerint be is tartanak. Egyetlen kivétel az e-cigaretták használata, melyről szakvezető kollégáink értesítettek, hogy sajnos többször kellett már figyelmeztetni olyan látogatókat, akik a tanösvény területén belül használták ezen eszközeiket. Utóbbi kiküszöbölésére is megoldást jelent az olyan alkalmazottak munkája, akik napi többszöri körbejárással szokták figyelni a tanösvény állapotát.

Milyen oktatási és környezettudatossági programokat kínálnak a látogatók számára?

Egész évben foglalható szolgáltatásunk a Fényes Tanösvényről szóló szakvezetések, mely tavasz óta már nem csak nagy csoportok számára érhető el, hanem családok számára is megfizethető lehetőség. Gyermekek részére szoktak szervezni a tanösvény látogatóközpontjától induló "Zöld detektív" programot, mely által játékos módon ismertetik a fiatal korosztály számára a természeti értékeinket és a lápos forrásvidék kialakulását, flóráját és faunáját.