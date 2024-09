Vagyonokért küzd a híres zenész fia: a börtönből hallatott hírt magáról Bródy János gyereke

Küzdelmes hónapok állnak Bródy János fia, Bródy Dániel Miklós mögött. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar művész legidősebb gyermekét egy több mint három évig tartó nyomozás- és tárgyalássorozat eredményeképpen tavaly december közepén ítélték két év börtönre és 529 ezer 266 dollár, azaz 186 millió forint pénzbüntetés megfizetésére- írja a Blikk.

Bródy János fia, Bródy Dániel Miklós nehéz időszakon megy keresztül, miután egy több mint három évig tartó nyomozás és tárgyalássorozat eredményeképpen tavaly decemberben két év börtönbüntetésre és 186 millió forintos pénzbírságra ítélték. Dániel az ítéletet nem tartja jogosnak, ezért fellebbezett, ám az eljárás elhúzódik, és február 9-én kénytelen volt megkezdeni a börtönbüntetését. Az ügy jelentős hatással volt édesapjára, Bródy Jánosra is, aki azóta kerüli a nyilvánosságot és nem nyilatkozik fia helyzetéről.

Bródy Dániel korábban a The First Republic Banknál dolgozott felhőmérnökként, ám kirúgása után bosszút állt a vállalaton, többek között a bank kódtárainak törlésével és a rendszer manipulálásával, amivel több mint 220 ezer dolláros kárt okozott. Emellett hamisan állította, hogy céges laptopját ellopták, és hazudott az amerikai titkosszolgálat ügynökeinek is. Bár a bűncselekmények miatt akár 15 évet is kaphatott volna, a bíró enyhébb, kétéves börtönbüntetést szabott ki rá, figyelembe véve Dániel büntetlen előéletét és beismerő vallomását.

Bródy Dániel jelenleg is harcol az ítélet enyhítéséért, valamint azért, hogy feloldják a zárolt vagyonát, amelyből szeretné kifizetni a bíróság által kiszabott pénzbüntetést. A hatóságok a letartóztatásakor ingatlanokat és bankszámlán tárolt pénzt is zároltak. Jelenleg kijelölt védő képviseli az ügyeiben, miután korábbi ügyvédjével megszakadt az együttműködés.