Hét fantasztikus lehetőség Budapest közelében a vízisportok szerelmeseinek: kár lenne kihagyni

A nyári szezonban mi lehet jobb szórakozás, mint a forró napokat a vízen tölteni? A Pénzcentrum most összegyűjtötte azt a hét kiváló helyszínt, ahol a vízisportok szerelmesei garantáltan jól érezhetik magukat. Ezek a helyek nemcsak izgalmas programokat kínálnak, de kezdők és profik számára egyaránt ideálisak.

1. SUP Budapest

A SUP (stand up paddle) egyre népszerűbb Magyarországon, és ebben a SUP Budapest csapata is nagy szerepet játszik. Rendszeresen szerveznek túrákat a Római-partról indulva, ahol megcsodálhatjuk a hajnali várost a Dunán csorogva, vagy természetközelibb élményt keresve elevezhetünk egészen a Lupa-szigethez és az augusztusi csillaghulláskor az Egyfás-szigethez.

2. Omszk Wakeboard Centrum

Az Omszk Wakeboard Centrum teljes körű szolgáltatást nyújt a wakeboard rajongóinak, azaz a profik mellett itt gondoltak az újoncokra is, ráadásul nyáron gyerektáborokat is szerveznek. Annak, aki teljes nyugalomra vágyik, még nyitás előtt lehetősége van privát siklásra, valamint tanuló- és kiscsoportos igénybevételére. Az, aki a wakeboardozás után lazább levezetésre vágyik, annak a SUP-ozásra is van lehetősége

A komplexum kínál vízisí oktatást, amely 60 percig tart és délelőttönként érhető el. A tanulói óra 10.900 Ft, a napi jegy 17.900 Ft.

3. BEAC – ELTE Vízisporttelep

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club nemcsak egyesületi szinten várja a sportolókat, hanem az ELTE Vízisporttelepen kajak- és kenu bérlésére is lehetőséget biztosít. Rendszeres edzéseket áprilistól októberig tartanak a Duna ráckevei ágán.

4. Béke Csónakház

A Római-parton található Béke Csónakház népszerű hely kajak- és kenu bérlésre, egy- és többszemélyes verziókban, de egészen nyolcszemélyes megoldásokig akadnak lehetőségek.

Minden szükséges felszerelést ingyenesen biztosítanak az amatőröktől a profi sportolókig.

5. Rukkel-tó Waterpark

A dunavarsányi Rukkel-tó Waterpark 5 oszlopos wakeboard pályája miatt is népszerű. A kezdőket délelőtt várják, amikor lassított sebességgel üzemel a pálya, míg délután a haladó és profi wakeboardosoké a terep.

A tó 8 vízi csúszdát és ugrótornyokat is kínál. A hely saját mobilapplikációval rendelkezik, amely lehetővé teszi a digitális jegyvásárlást, az azonnali fizetést QR-kóddal, valamint információkat közöl a látogatottságra, a víz hőmérsékletére és az időjárásra vonatkozóan.

Bérlés és árak:

- SUP: 4.000Ft/óra

- Vízibicikli: 2.500 Ft/fél óra, 4.000 Ft/óra

- 1 személyes kajak: 1.500 Ft/fél óra, 2.500 Ft/óra

- 2 személyes kajak: 2.500 Ft/fél óra, 3.000 Ft/óra

6. Jet-Park Fundy-tó

A Fundy-tónál a Jet-Park kínál jet-ski (ülő és álló) bérlési lehetőséget. A személyzet megfelelő oktatásban részesíti az érdeklődőket, akik ezután a két kijelölt pályán száguldozhatnak. A tavon flyboardozni és SUP-ozni is lehet.

Jet-ski bérlés ára 12.000 Ft/10 perc, Flyboard bérlésének a tarifája pedig 25.000 Ft/15 perc. Természetesen hosszabb időre is lehet bérelni, ám az ár ennek függvényében változik. A „vízibanán” egyaránt lehet baráti társaságok és családok nagy kedvence, ez valamivel olcsóbb is, 3500, illetve 4500 Ft/10 perc az ára a bérlésnek. Céges csapatépítő rendezvények, valamint családi programok szervezését is vállalják.

7. Supremium

A Supremium szigethalmi közösségi pontja tökéletes kiindulópont a Ráckevei-Duna felfedezésére. A túrák mellett evezéstechnikai workshopokat és edzéseket is szerveznek, amelyek főként haladóknak szólnak, de a kezdők is bátran kereshetik őket.

A SUP deszkák bérlése egy fő számára 3000 Ft/óra, csoportos kedvezmény esetén 2250 Ft/óra. A napi bérlés ára 10 000 Ft.