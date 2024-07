Itt a nyár, a vakáció, de mihez kezdjünk a gyerekekkel? Így pihenhetnek a szülők a melegben

Hurrá, vakáció! – halljuk a gyerekektől. De vajon a szülők is így gondolják? Az óvodai, iskolai nyári szünet sok családban komoly fejtörést okoz, mivel a szülők is ilyenkor szeretnék kipihenni magukat. A feltöltődés számukra is igencsak fontos ahhoz, hogy az év során kellő lendülettel és figyelemmel végezhessék a munkájukat. Mindebben a munkáltatónak is komoly szerepe lehet, ezért a K&H HR vezetője három tippel segít, hogy a nyár valóban a feltöltődésről szólhasson.

A nyári vakáció, szabadság elvileg az év legélvezetesebb időszaka, hiszen a családdal, barátokkal tölthetjük jó időben, ráadásul feladatok, határidők, megbeszélések nélkül. Szükségünk is van rá – nemcsak szerintünk, de a pszichológusok szerint is, akik azt tanácsolják, hogy lehetőleg a teljes éves szabadságot használjuk ki, és amikor a munkától távol vagyunk, akkor egyáltalán ne vagy, ha muszáj, akkor is csak nagyon limitált időben jelentkezzünk be, legyünk elérhetők. De hogyan tudja ezt a kikapcsolódást egy olyan család vagy akár egyedülálló szülő megvalósítani, ahol a nyári szünetben a gyerekek több hétig, hónapig tartó felügyeletét kell menedzselni?

„A családbarát szemlélet rendkívül fontos a cégek részéről ahhoz, hogy a gyermekes munkavállalók is feltöltődhessenek a nyári időszakban, ne plusz stresszt jelentsen a szünet menedzselése. Hiszen számukra az ilyenkor legtöbbször felmerülő kérdések mellett, minthogy mikor, mennyi időre menjünk szabadságra, hogyan és milyen feladatokat adjunk át a kollégáknak, még az is dilemmát jelent és komoly szervezést igényel, hogy hogyan oldják meg a gyerekek felügyeletét az óvodai, iskolai szünet alatt. Ha azonban ebben segítséget nyújt a munkáltató, az nemcsak a következő hónapokban könnyítheti meg a szülők életét, de hosszú távon az elköteleződést is erősíti a cég felé” – emelte ki Medvey Leila, a K&H HR vezetője, aki három eszközt is mutat arra, hogy a gyermekesek számára is könnyebben megvalósulhasson a munka-magánélet egyensúlya.

"A kisgyermekes munkatársaink számára a nyári időszakban még rugalmasabban kezeljük a távoli munkavégzés lehetőségét. A piacon kiemelkedő, 50 százalékos home office felett is extra távoli munkavégzési napokat biztosítunk számukra. Emellett évek óta szerepet vállalunk a gyerekek táboroztatásában is, és gyerekbarát irodánk is nyitva áll a kollégák előtt, hogy akár egy-egy időszakra behozzák csemetéjüket" - magyarázta. Természetesen a rendszer akkor működik jól, ha a vezetők – csapat és felsővezetői szinten is – nyitottak és együttműködőek mindezek megvalósításában.