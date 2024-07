Így tér vissza a Bosszúállók színésze súlyos balesete után: szinte csodával határos a felépülése

Jeremy Renner, a leginkább a Marvel-filmekből ismert színész egy súlyos baleset után, amely majdnem az életébe került, rendkívüli erővel és kitartással tért vissza, hogy még erősebben folytassa pályafutását - közölte a Men's Health.

Jeremy Renner egy súlyos baleset után tér vissza, amely majdnem az életébe került. A színészt saját házának udvarán érte a hajszál híján tragédiával végződő baleset, amikor a hókotró traktorja súlyos sérüléseket okozott neki 2023 telén. A színész azóta csaknem teljesen felépült, melyhez sok erőre és kitartásra volt szüksége. Ryan D'Agostino és Benedict Evans fotói 2024. június 25-én kerültek közzétételre, bemutatva Renner újraerősödését a Men's Health magazinban.

Renner edzéseit Cat Cantella vezeti, aki az Amp Fitness tulajdonosa. Hetente többször is találkoznak egy jól felszerelt garázsban, amely számos edzőgépet tartalmaz. Cantella már majdnem öt hónapja segíti Rennert felépülésében, miután egy évvel korábban súlyos baleset érte. A baleset 2023 szilveszter napján történt, amikor Renner és unokaöccse havat takarítottak el egy PistenBully hóágyúval. Egy szerencsétlen manőver során Renner belekeveredett a gép mozgó részeibe, ami súlyos sérüléseket okozott neki: több csontja eltört, köztük bordák és arccsontok is, valamint a tüdeje is károsodott.

Renner emlékei szerint a baleset utáni első percekben csak arra tudott koncentrálni, hogy újra tudjon lélegezni. A helyzet komolyságát jelzi, hogy egy időben úgy tűnt számára és környezete számára is, hogy nem élte túl a balesetet. A felépülés nehézkes volt: minden alapvető tevékenység kihívást jelentett Renner számára az intenzív osztályon töltött idő alatt. A gyógyszerek mellékhatásai és a mozgásának korlátozottsága tovább nehezítették helyzetét.

Renner azonban nem adta fel, visszanyerte fizikai és mentális egészségét. Jelenleg a Mayor of Kingstown című sorozat harmadik évadát forgatja Pittsburghben. A munka során folyamatosan figyelnie kell a fizikai állapotára, de elszántan küzd tovább. Jeremy Renner története inspiráló példaként szolgálhat mindazoknak, akik nehézségekkel küzdenek saját életükben. Megmutatta, hogy kitartással és erős akarattal le lehet küzdeni még a legnagyobb akadályokat is - írta a magazin.