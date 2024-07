Ennyi pénzt zsebelhetnek be a Wimbledon győztesei 2024-ben: ezek a magyar teniszezők vannak még versenyben

Az idei Wimbledon teniszbajnokság összdíjazása idén 50 millió GBP, ami nagyjából 23,25 milliárd forintnak felel meg. A női és a férfi győztes egyaránt 2 700 000 angol font 2024-ben, azaz 1,25 milliárd forint díjazásban részesül. Mutatjuk a magyar versenyzőket, akik még fűre léphetnek a győzelemért.

A férfi versenyzőknek nem volt szerencséje 2024-ben Wimbledonban: Marozsán Fábián után Fucsovics Márton is az első fordulóban esett ki hétfőn a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 70. magyar a 2021-ben finalista Matteo Berrettinivel csapott össze. A 2021-ben negyeddöntős Fucsovics elvileg nem járt rosszul a sorsolásnál az olasz kiválósággal. Mindketten nyertek idén egy-egy salakos versenyt: Fucsovics Bukarestben, Berrettini pedig Marrákesben ünnepelhetett. Ami az egymás elleni mérleget illeti, 2018-ban az egyesült államokbeli Irvingben rendezett challengeren Berrettini, 2019-ben Szófiában viszont a nyíregyházi teniszező bizonyult jobbnak. Ebben az összecsapásban azonban Fucsovics Márton maradt alul.

"Ha azt mondanám, hogy előzőleg nulla százalék esélyt adtam magamnak, akkor nagyon szemét lennék magammal szemben" - kezdte nyilatkozatát a szövetség közösségi oldalán a nyíregyházi teniszező.

Nyerni akartam, de a realitás azt mutatta, hogy nem én vagyok az esélyes

- mondta el. Fucsovics kifejtette, a negyedik szett előtt Berrettininek vélhetően nem volt semmi baja, csak meg akarta törni az ő ritmusát az ápolással. Ő azonban ekkor is hitt a sikerben, megcélozta az ötödik szettet, de ekkor az olasz ismét jól szervált. "Hiányoztak a jó szerváim, a tenyeres nyerőim, szenvedtem a pályán. Az ilyen szintű játékosok legyőzéséhez több hetes edzésmunka és felvezető tornák kellenek, én a kézsérülésem miatt a Roland Garros óta alig fogtam ütőt. Most az olimpia miatt salak következik, ami nem a legjobb a csuklómnak, de szeretnék ott lenni Párizsban, előtte pedig a kitzbüheli tornán" - tette hozzá.

Marozsán Fábián ugyancsak az első fordulóban kiesett hétfőn a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 43. magyar - aki tavaly éppen Londonban volt először főtáblás Grand Slam-tornán - Jan-Lennard Struff-fal került szembe, aki két hellyel előzi meg őt a rangsorban. Egymás elleni mérlegük 1-1-re állt: 2022-ben egy pozsonyi challengeren Marozsán, tavaly Szófiában pedig Struff bizonyult jobbnak. Most a Hajdúszoboszló SE sportolója számára jött ki rosszul a lépés.

"Jól kezdtem, jól ment az adogatás is, ami kifejezetten fontos ezen a borításon, így hamar brékelni tudtam a meccs elején. Struff nagyon pörgős teniszező, veszélyes, sokat kockáztat, de az elején nem volt annyira magabiztos, úgy éreztem, meg is lepődött, hogy elbukta a szerváját. Így is benne volt, hogy visszajön a szettbe, amikor pedig sikerült neki, engem tört meg, miközben ő magabiztosabb, agresszívabb lett. Ezután nem voltam túl pozitív, a második szettben is elvesztettem az adogatásomat, itt viszont nála jött a hullámvölgy, amit ki tudtam használni és magamhoz tértem, remekül játszottam a rövidítésben és elhoztam a játszmát" - idézte fel a történteket a magyar éljátékos, aki ekkor úgy érezte, hogy szinte új mérkőzés kezdődhet, mivel nem volt fáradt, és nekimehet Struffnak a folytatásban.

Mégsem így lett, romlott a szervaszázalékom, az ellenfelem pedig ki tudta ezt használni. Folyamatosan támadott, és bár igyekeztem tartani magam, csak idő kérdése volt, hogy mikor brékel le. A harmadik és negyedik játszma hasonlóan zajlott, miután elvette az adogatásomat, küzdöttem, de nem éreztem, hogy vissza tudok jönni. Nagy dolog itt lenni alanyi jogon a főtáblán, de bánt a vereség, ez az egyetlen Grand Slam, amelyen csak selejtezős meccset tudtam nyerni

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- összegzett.

A lányok még versenyben vannak

Kedden a selejtezőből érkező Gálfi Dalma és Udvardy Panna is bemutatkozik Wimbledonban. Gálfi Dalma (128.) és Udvardy Panna (134.) is a selejtezőből vívta ki főtáblás helyét: a 128-as elitmezőnyben előbbi az egyiptomi Mayar Sheriffel (76.), utóbbi a 17. helyen kiemelt Anna Kalinszkajával kezd.

A 28 éves Sherif pályafutása legjobbjaként 31. is volt a WTA-rangsorban, de Wimbledonban még soha nem nyert főtáblás meccset, Gálfi ezzel szemben tavaly a harmadik fordulóig jutott. Továbbjutás esetén a 11. helyen kiemelt amerikai Danielle Collins lehet a magyar teniszező következő ellenfele.

Udvardynak már az első körben is kifejezetten nehéz dolga lesz, ugyanis a 25 esztendős Kalinszakaja idén negyeddöntős volt az ausztrál nyílt bajnokságon, a dubaji ezres versenyen pedig egészen a fináléig menetelt. Udvardy 2022-ben tudott meccset nyerni Londonban, a mai napig az pályafutása egyetlen GS-főtáblás sikere.