Megszólalt a Vígszínház a baleset után: ezt mondták arról, hogy Jegercsik Csaba métereket zuhant

Csuklótöréssel kezelik a kórházban a díszletről lezuhanó Jegercsik Csabát. A Vígszínház szerint őket nem terheli semmilyen felelősség.

Mint ma reggel mi beszámoltunk róla, pénteken este súlyos baleset történt a Vígszánházban. Egy külsős társulat előadásában éppen a népszerű musical, a Vámpírok Bálja előadása zajlott, a darab egy pontján azonban a Professzort alakító Jegercsik Csaba leesett egy díszletelemről, és több métert zuhant.A darab időlegesen leállt, a színművészt kórházba vitték.

A PS Produkció azóta tájékoztatta a közvéleményt, hogy a színművész csuklótöréssel kórházban van és megfelelő orvosi ellátást kap, de többet nem mondtak az állapotáról, azt sem, hogy szükség lesz-e például műtétre. A színművész mindenesetre jól van.

A Vígszínház az MTI-vel azt közölte: mint minden külsős produkció házbérlésénél, most is biztosítottak ügyeletet. A PS Produkció saját szakemberekkel és díszlettel dolgozott. Elmondták azt is, hogy a Vígszínházat a szerződés szerint semmilyen felelősség nem terheli - ezt a szerződésben is rögzítették. A Vígszínház természetesen jobbulást is kívánt a megsérült Jegercsik Csabának.

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA Bizományosi