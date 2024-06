Most már tényleg gyerekjáték a fogadás: el sem kell indulni otthonról

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megújult a V-sport kínálata, és ezzel párhuzamosan kibővült az elérhető szolgáltatások, valamint a kényelmi funkciók köre is. Az előbbinek köszönhetően egyszerre már két bajnokság meccseire is tudnak fogadást kötni a játékosok a földi hálózatban. Utóbbi esetében pedig többek között a tippmixpro.hu-ra megérkezett a közös napló, a közös fogadószelvény, valamint az eddig csak hagyományos fogadások esetében elérhető cash out (azonnali kifizetés) funkció.

NEKED AJÁNLJUK