Elképesztő filmekkel dobbant a SkyShowtime: ezeket tényleg kér lenne kihagyni

A SkyShowtime most bejelentett saját gyártású sorozatai között szerepel egy dokumentumfilm is a sportlegendáról, Schmeichelről.

A streaming platform megerősítette, hogy még ebben az évben számos új, sztárok nevével fémjelzett film és sorozat érhető el az előfizetők számára. A dokumentumfilmek terén is bővítette kínálatát a SkyShowtime Original Schmeichel című koprodukcióval. A futball óriása - Peter Schmeichel a Premier League történetének legtöbbet kitüntetett és minden idők egyik legnagyobb kapusa. Tagja volt annak a figyelemre méltó dán esélytelen csapatnak, amely 1992-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, majd Sir Alex Ferguson vezetése alatt a Manchester United legsikeresebb korszakában a Manchester United egyik sziklája lett. A dokumentumfilm egy hihetetlen családi történet a sikerről, a kudarcról és a visszatérésről, amely dokumentálja Schmeichel elképesztő 22 éves pályafutásának magasságait és mélypontjait.



Klitschko: More Than a Fight: az elismert filmrendező, Kevin Macdonald nevéhez fűződő film a SkyShowtime előfizetőinek eddig soha nem látott betekintést nyújt a korábbi nehézsúlyú bokszvilágbajnok, Vitalij Klicsko és testvére, Volodimir pályájába, akik együttesen több mint egy évtizeden át voltak a sportág koronázatlan királyai. A nagyjátékfilm Vitalij útját követi nyomon a ringtől a politikai csatatéren át országa fővárosának védelméig.



A további exkluzív sorozatok közül érdemes kiemelni a The Day of the Jackal című 10 részes adaptációt, amely Frederick Forsyth korszakalkotó regénye és az azt megfilmesítő 1973-as Universal Pictures-alkotás alapján készült sorozat. Az ikonikus thriller kortárs újragondolásában az Oscar-, Tony- és BAFTA-díjas Eddie Redmayne alakítja a Sakál, a páratlan és láthatatlan magányos bérgyilkos szerepét, Lashana Lynch pedig Bianca, a kitartó MI6-ügynök bőrébe bújik, aki könyörtelen, az egész világra kiterjedő embervadászatot hirdet ellene. Úrsula Corberó, a La Casa De Papel (A nagy pénzrablás) című világsiker sztárja a sorozatban Nuriát alakítja, aki közel áll a Sakál szívéhez, de a nőnek fogalma sincs arról, ki is ez a férfi valójában.



Az Oscar-díjra jelölt forgatókönyvíró, Taylor Sheridan nevéhez köthető filmek gyűjteménye tovább bővül: a platform azt is megerősítette, hogy a Landman még ebben az évben, kizárólag előfizetői számára érhető el. A mai olajfúrótornyok világának szerencsevadászairól szóló alkotás főszereplői az Oscar-díjas Billy Bob Thornton és a Golden Globe-jelölt Demi Moore.



Bejelentették a The Donovans című sorozat érkezését. A 10 részes drámai sorozat alapjául a Top Boy (Nagykutya) alkotója, Ronan Bennett által írt Ray Donovan című sikersorozat szolgál. Guy Ritchie rendezőként és vezető producerként működött közre.

A Schmeichel mellett a saját gyártású sorozatai a spanyol Las Pelotaris 1926 és a Mamen Mayo sorozattal is bővülnek. A streamingszolgáltató emellett a közelmúltban kihirdette a saját gyártásban készült Śleboda című lengyel sorozat szereplőgárdáját. A forgatás áprilisban kezdődött. Ez az első olyan helyi megrendelésre készült, saját gyártású produkció, amelyet kifejezetten a lengyel közönség számára készítettek.

Az említett műsorok azon saját gyártású sikersorozatok sorát bővítik, amelyek a platform 2023-as indulása óta készültek. A listán többek között olyan alkotások szerepelnek, mint a Bosé, Codename: Annika, Fleeting Lies (Múlandó hazugságok), Los Enviados (A küldöttek), Poker Face, The Curse, The Invisible Ladies, The Winner (A győztes), Veronika és a Warszawianka.

A kínálatukban megtekinthető sikerfilmek lenyűgöző gyűjteménye világhírű sztárokat felvonultatóújdonságokkal gyarapodik, köztük olyan alkotásokkal, mint a: Bob Marley: One Love, Bajos csajok, Kacsalábon és a legjobb film kategóriában Oscar-jelölt Téli szünet. A premierek pontos dátumát később jelentik be.

A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2790 Ft. A Standard előfizetés reklámokkal támogatott, míg a Standard Plus továbbra is reklámmentes marad.