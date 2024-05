Kiderült, mi lesz Esterházy Péter mesés örökségének a sorsa: döntöttek az impozáns ingatlanról

Alkotóházként működik a jövőben Esterházy Péter író egykori otthona, amelyet a III. kerületi önkormányzat vásárol meg - jelentette be Kiss László, a kerület polgármestere szerdán Budapesten.

"Ennek az épületnek csodálatos miliője van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét alkotásokban is tetten érhető lesz" - mondta Kiss László a 2016-ban elhunyt író rómaifürdői kertjében tartott sajtótájékoztatón, kiemelve: az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és külföldi írók is dolgozhatnak.

Arról beszélt, hogy a III. kerületi önkormányzat és az Esterházy-család hagyományosan jó kapcsolatban áll, és számos programjuk kötődik az Esterházy-örökséghez, amely különösen fontos számukra. Felidézte: amikor megkereste a család azzal, hogy adjanak jövőt a nagy múltú épületnek, és hozzanak létre alkotóházat, akkor közös gondolkodásba kezdtek, amelybe bevontak a család mellett olyan értelmiségieket is, akik kötődnek az íróhoz és akiknek fontos a magyar irodalom ügye, pártolása.

Elmondta, hogy tervük úgy válik valóra, hogy Dragomán György író és a kerület díszpolgára, Vámos Miklós író által létrejön egy alapítvány a magyar irodalom segítésére, és ez biztosítja a szakmai hátteret az emlékház működéséhez. Terveik szerint az önkormányzat megvásárolja az Emőd utcai ingatlant, és az alapítvánnyal közösen működteti benne az alkotóházat.

EZ IS ÉRDEKELHET Nincs béke Tahi Tóth László öröksége körül: egymással háborúznak az örökösök Több mint százmilliót ér a kérdéses lakás, amit a színművész öccse szerint az özvegy halála előtt nekik ígért.

Kiss László történelmi jelentőségű lépésnek nevezte, hogy az önkormányzat összefog az alkotókkal és a családdal, így az épületnek nemcsak elképesztő múltja, jelene, hanem jövője is lesz. Esterházy Marcell, a család képviseletében elmondta: örülnek az önkormányzattal létrejött megállapodásnak, régi vágyuk volt, hogy az épületből, ahol több mint 40 évig alkotott és élt családjával édesapja, alkotóház legyen, és a nagyobb közösségnek tegyen szolgálatot.

Hozzátette, hogy tervük az volt, hogy korábbi otthonuk ne csupán múzeum, hanem továbbra is aktív, alkotó munkával teli hely legyen. Szeretnék, ha nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is érkeznének alkotók, nemcsak írók, költők, hanem fordítók, kutatók is dolgoznának ott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Sok embernek segítse ez a közeg úgy a munkáját, ahogy apámnak segített az alkotásban" - mondta, hozzátéve: meghatározó volt számára, hogy Rómaifürdőn lakik, az elmúlt hetven évben a család története és Rómaifürdő erősen összefonódott, a család több tagja ott él most is.

Dragomán György író elmondta, hogy két barátjával, Vámos Miklós és Daniel Kehlmann íróval közösen határozták el, hogy megpróbálnak tenni azért, hogy a házban az alkotás folyamata ne érjen véget, ezért hárman alapítványt hoznak létre, amely bejegyzés alatt áll. Majd felidézte amikor felvetődött egy olyan alkotóház létrehozásának ötlete, ahol tovább él Esterházy Péter öröksége, azt érezte, az író iránti szeretet olyan sokakat mozgósít, hogy megvalósulhat ez az álom.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Balogh Zoltán