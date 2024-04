Nagy a baj a Netflixnél: kiszivárogtak a felhasználók jelszavai, ez lehet a streaming-platform vége?

A Netflix profitja az idei év első negyedévében jelentősen növekedett, részben a jelszómegosztás elleni intézkedéseknek köszönhetően. Eközben az előfizetőinek száma közel 270 millióra emelkedett, ugyanakkor a cég bejelentette, hogy a jövőben nem közli az előfizetői adatokat.

A Netflix bejelentette, hogy az idei év első három hónapjában jelentős profitnövekedést ért el, amelyet részben a jelszómegosztás elleni intézkedéseknek tulajdonít - írta a BBC. Az első negyedév során a cég 9,3 millió új előfizetőt szerzett, így az előfizetők száma megközelítette a 270 milliót. Ebben az időszakban a profitja meghaladta a 2,3 milliárd dollárt.

A vállalat ugyanakkor bejelentette, hogy nem fog többé előfizetői számokat közölni. Ezt a lépést azzal magyarázták, hogy bár korábban az előfizetők számának növekedése fontos mutató volt, ma már inkább a nyereség és bevétel kerül előtérbe. Az első negyedévben a Netflix bevételei közel 15%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest, elérve a 9,37 milliárd dollárt. A cég sikereit olyan produkcióknak köszönheti, mint például a Griselda című bűnügyi dráma.

Ezzel egyidőben néhány befektető aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Netflix nem közli tovább az előfizetői számokat, ami szerintük azt jelezheti, hogy lassulhat az ügyfélnövekedés. Simon Gallagher szerint bár a jelszómegosztás visszaszorítása pozitív hatást gyakorolt rövid távon, ez nem feltétlenül fenntartható hosszú távon.

Az amerikai elemzők között is vita alakult ki e döntés kapcsán. Jamie Lumley például kétségeket fogalmazott meg a Netflix növekedési kilátásaival kapcsolatban. A Netflix részvényei jelentős emelkedést mutattak az év eleje óta, de a bejelentést követően csökkenést tapasztaltak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Sophie Lund-Yates rámutatott arra is, hogy a Netflix eredeti tartalmi kínálata kulcsfontosságú tényező lehet abban, hogy meg tudja tartani előfizetőit. A vállalat utoljára 2022-ben emelte népszerű csomagjainak árait, ami azt követően előfizetőcsökkenést eredményezett. A Netflix válaszként új stratégiát alkalmazott: korlátozza a jelszómegosztást és reklámokkal támogatott olcsóbb csomagot vezetett be. Tovább terjeszkedik sport és videojáték területeken is és licencszerződéseket köt rivális médiavállalatokkal. Globális jelenléte révén képes volt erős műsorkészletet fenntartani még Hollywoodot érintő sztrájkok idején is.