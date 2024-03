Jóval idősebb milliárdossal jár Lagzi Lajcsi lánya: egy ingatlanbotrány kapcsán lehet ismerős a neve

Milliárdos üzletemberrel jár Galambos Lajos lánya. A nála 29 évvel idősebb Csipak Péternek számos érdekeltsége van Budapesten és a divatiparban is. Ő építtette azt a villát Hármashatár-hegy erdejében, amelynek egy része belelógott a természetvédelmi területbe, ezért kivágták a fákat. Az ügyben felfüggesztett börtönre ítélték.

Milliárdos üzletemberrel jár Galambos Lajos lánya, a Blikk szerint a 23 éves Boglárka néhány hónapja alkot egy párt a nála 29 évvel idősebb Csipak Péterrel, akivel egy közös munka során ismerkedtek meg. A divattervezőnek tanuló fiatal lány szerelme korábban hosszú évekig Horváth Éva párja volt. Csipak 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában osztott meg egy fotót a jelenleg börtönbüntetését töltő Galambos Lajos lányáról, akit nőnap alkalmából egy hatalmas rózsacsokorral köszöntött.

Csipak Péter hazánk egyik legbefolyásosabb üzletembere. Befektetőként és ingatlanfejlesztőként számtalan nagyszabású városfejlesztés fűződik hozzá Budapesten, többek között a Fashion Street, illetve a divatiparban is vannak érdekeltségei. 10 évvel ezelőtt azzal került be a hírekbe, hogy meggyűlt a baja a hatóságokkal: a Hármashatár-hegy erdejében 1800 négyzetméteres villát épített, amelynek hatállásos garázsa belelógott a természetvédelmi területbe, ezért a fákat több száz négyzetméteren kivágták. A helyreállítást a hatóságok szerint Csipak nem végezte el, és be sem költözött az ingatlanba, cégét felszámolták, a vállalkozót természetkárosításért jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték. A hírhedt villát 2016-ban egy angol cég vette meg 225 millió forintért, ugyan le kellene bontani, de még mindig áll.