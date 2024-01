A rock ősapái koncerteznek Budapesten: mindjárt indul a jegyelővétel

MTI Link a vágólapra másolva

Nyáron ismét fellép Magyarországon a Scorpions. Minden idők egyik legsikeresebb hard rock zenekara június 29-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet. A német zenekar Love at First Sting című albuma megjelenésének 40. évfordulója alkalmából új show-val lép fel a magyar fővárosban. A Scorpions a lemez dalai mellett legnagyobb slágereit is előadja - közölte a szervező Live Nation kedden.

A Scorpions legutóbb 2022 májusában lépett fel Magyarországon, akkor az első lemeze, a Lonesome Crow megjelenésének 50. évfordulóját ünneplő világkörüli turné keretében. Az 1965-ben Rudolf Schenker gitáros által alapított Scorpions az elmúlt csaknem hat évtized alatt Németország és a kontinentális Európa egyik legsikeresebb rockcsapatává vált. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Több mint 120 millió albumot adtak el, több mint ötezer koncertjük volt, a világ szinte minden részét bejárták, felléptek többek között Rio de Janeiróban, Tokióban, Moszkvában, Washingtonban, Dubajban, Párizsban és Berlinben is. Amerikában számos kiemelkedő zenekar, köztük a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn, a System of A Down és a Queensryche dolgozott fel Scorpions-dalt az elmúlt években. A Rock You Like A Hurricane-t több mint 150 különböző változatban rögzítették. 1988-ban a Scorpions volt az első nyugati rockbanda, amely (öt telt házas) koncertet adott az akkori Szovjetunióban, Leningrádban. De úttörők voltak Kínában és Délkelet-Ázsiában is, rengeteg helyen léptek fel elsőként a nyugati zenekarok közül. A csapat a nyolcvanas évekre lett világszerte ismert, befutott zenekar, a rendszerváltoztatásnak a Wind of Change című dallal állított emléket. Klaus Meine és Rudolf Schenker fellépett az Omega 1994-es népstadionbeli esős koncertjén: Kóbor és Meine együtt énekelte magyarul a Fekete pillangót, angolul a Wind of Change-et. Ezt viszonozta 2009-ben Budapesten a Sportarénában, majd Kassán a Scorpions-koncerten Kóbor János és Molnár György gitáros. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A Scorpions 1995-ben angol nyelven, White Dove címmel feldolgozta a Gyöngyhajú lányt; a két együttes 2014 júniusában, a rendszerváltoztatás 25. évfordulóján, több tízezer ember előtt ismét együtt lépett fel a budapesti Hősök terén. A zenekar jelenlegi felállásában Rudolf Schenker és Klaus Meine mellett Matthias Jabs gitározik, Pawel Maciwoda basszusgitáron játszik, Mikkey Dee dobol. A 2024. június 29-i koncertre a jegyelővétel január 11-én délelőtt 10 órakor indul.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK