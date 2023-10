Színt vallott Bálint Antónia: ennyit keres új munkájával a legendás magyar szépségkirálynő

Bébiszitterként keres munkát Bálint Antónia- írja a Story magazin legújabb száma. Az egykori szépségkirálynő és médiaszemélyiség több civil szakmát is kipróbált már életében, legutóbb például még hitelszakértőként mutatták be a lapok, ám azóta kiderült, hogy egy internetes bébiszitter oldalon hirdeti magát.

Bálint Antónia már több foglalkozásban kipróbálta magát, a szépségkirálynő választás után műsorvezetőként dolgozott, majd később abból már nem tudott megélni, mert nem jött kellő számú és rendszeres megkeresés. Ezután ingatlanosként próbálkozott, majd hitelszakértőként helyezkedett el egy bankban, végül most bébiszitterként hirdeti magát egy internetes bébiszitter kereső oldalon.

Szeretek gyerekekkel foglalkozni, és mindig is arra vágytam, hogy anya legyek. A legnagyobb boldogságom az volt, amikor a lányom világra jött.

-mondja el magáról Antónia a hirdetésében található pár perces videóban.

Az ex szépségkirálynő és műsorvezető 2900/óráért vállal gyermekfelügyeletet. Antónia azt is hozzátette, hogy minden szülőnek alakulhat úgy az élete, hogy segítségre van szüksége délután a gyermekével. A munka és magánélet összehangolása nem mindig egyszerű feladat, ő pedig szívesen foglalkozik a lurkókkal. Szeret mesét olvasni, sétálni a gyerekekkel, és nem érzi tehernek ezt a fajta munkát.

Nemrég megjelent cikkünk, megnéztük, hogy mennyiért hirdetik magukat a bébiszitterek, és hogy mennyi plusz kiegészítést jelenthet munka mellett a délutáni gyermekfelügyeletet vállalása. Ott arra a megállapításra jutottunk, hogy átlagosan 2000- 2500 forintos órabérekkel lehet találni hirdetőt, és már ez is egy egészen jó havi bérkiegészítésnek tekinthető. Ebből pedig azt is láthatjuk, hogy az egykori szépségkirálynő is az átlag környékén kér el a vigyázásért.