Kiadták a vörös riasztást csütörtökön: ilyet ritkán látni, ezekben a megyékben pusztító lesz a vihar

Csütörtökön az ország nagy részében heves zivatarokra, jégesőre és károkozó szélviharokra lehet számítani - figyelmeztet az Országog Meteorológiai Szolgálat. A nap második felében a viharfelhők kelet felé haladnak, így a Tiszántúlon élőknek is érdemes készülniük a szélsőséges időjárási körülményekre.

Csütörtökön fátyolfelhőkre, valamint erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, emellett többórás napsütés is várható. Nyugat felől több hullámban érik el zivatarrendszerek az országot, amelyek keleti irányba haladnak. Heves zivatarokra is számítani kell felhőszakadással, jégesővel, valamint erősen viharos, károkozó szélrohamokkal. Zivataroktól függetlenül napközben az északnyugatira forduló szél lehet élénk, helyenként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között alakul, de északnyugaton ettől pár fokkal hűvösebbet, a déli, délkeleti határvidéken viszont 32, 35 fokot is mérhetnek.

Este eleinte még többfelé erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Egyre inkább délen és keleten számíthatunk záporokra, (heves) zivatarokra, amelyeket továbbra is kísérhetnek erősen viharos széllökések, jégeső, felhőszakadás. Késő estére többnyire 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

A legmagasabb fokozatú (piros) riasztás van érvényben Somogy, Tolna és Baranya vármegyék egyes járásaiban heves zivatarok veszélye miatt. Másodfokú (narancs) riasztás van érvényben a heves zivatarok miatt Vas, Zala, Veszprém, Fejér és Bács-Kiskun vármegyék egyes járásai területén.

Az éjszaka második felében viszont arrafelé is jelentősen csökken a csapadékhajlam. Zivatartól függetlenül időnként élénk lehet az északnyugati szél. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke általában 14 és 21 fok között valószínű.