Közeledik a digitális forradalom vége? Megelégelték a magyarok a kütyüket: valós élményre vágynak

Mikor és milyen gyakran keresünk fel egy örökségturisztikai bemutatóhelyet? Mik a hazai lakosság elvárásai a múzeumok, látogatóközpontok, várak, kastélyok kiállításaival szemben és hogyan változtak ezek az elvárások az elmúlt négy évben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Innotime Hungary Kft. a most zárult 450 fős országos online trendkutatásában, amelyben a két, illetve négy évvel ezelőtti hasonló kutatás eredményeivel is összehasonlították a válaszokat.

Családi kirándulások

A válaszadók 75%-a kirándulás, nyaralás programelemeként keres fel örökségturisztikai bemutatóhelyeket, 85%-uk a családdal. Azzal kapcsolatban azonban, hogy milyen gyakran látogattak meg az elmúlt évben örökségturisztikai helyszíneket, jelentős különbségek látszódnak.

A kutatás szerint a válaszadók 55%-a évi egy-két alkalommal látogatott el egy várba és ugyanennyien kerestek fel egy látogatóközpontot az elmúlt év során – ugyanakkor 30%-uk egyáltalán nem járt látogatóközpontban, 24%-uk pedig egyetlen várkiállítást sem nézett meg. A kastélyok kevésbé voltak népszerűek, a válaszadók 37%-a egyetlen kastélyt sem látogatott meg, s csak a 49%-uk járt évi egy vagy két alkalommal valamelyik kastélyban.

A múzeumok esetében kevésbé kirívóak a különbségek, a válaszadók 21%-a rendszeresen járt múzeumba az elmúlt évben, 36,5% évi egy-két alkalommal, 29% kettőnél több alkalommal, s csak 13% nyilatkozott úgy, hogy egyetlen múzeumot sem keresett fel.

Nem trendi az örökségturizmus, mégis többet fizetünk érte, mint korábban

A várakba a válaszadók 77%-a szerint az egyedi hangulatuk miatt látogatnak el a vendégek, míg ugyanez az arány a kastélyok esetében 84%. A múzeumok és a látogatóközpontok esetében a motiváció elsősorban a tematika iránti érdeklődés (múzeumok esetében a válaszadók 65%-a, látogatóközpontok esetében 53%), de múzeumlátogatási motivációt jelent az egyedi kulturális élmény keresése (55%), valamint az izgalmas, új dolgok felfedezése is (53%).

Míg a válaszadók háromnegyede a múzeumokat, látogatóközpontokat, várakat és kastélyokat értékesnek, különlegesnek, izgalmasnak találja, a kutatásban résztvevőknek csak a 10%-a véli úgy, hogy ezek felkeresése trendi lenne. A látogatóközpontok esetében ez az arány sokkal jobb, a válaszadók negyede tartja trendinek látogatóközpontok kínálatát.

Mindezek mellett talán érdekes, hogy a korábbi évekhez képest sokkal többet vagyunk hajlandóak fizetni egy jó kiállításért: míg 2, illetve 4 éve a felmérésben részt vevők nagy része maximum 2.500 Ft-ot volt hajlandó fizetni egy ilyen típusú kulturális élményért, mára a válaszadók harmada akár 4.000 Ft-ot is kifizetne, negyede pedig akár 7.000 Ft-ot sem sajnál egy kiállítási belépőért.

Mitől jó egy kiállítás?

Érthetőség, látvány, személyes megszólítás – ezek az elvárások a vendégek részéről egy jó kiállítással szemben, cserében nem elvárás a magas szintű tudományos tartalom, vagy éppen az interaktív digitális kütyük és egyéb modern bemutatási eszközök használata sem – sőt, a válaszadók 64%-a örülne, ha ezek az eszközök mellőzésre kerülnének a kiállítások tervezésekor. 88%-uk szerint egy kiállítás akkor jó, ha audioguide vagy tárlatvezető nélkül is teljes élményt tud nyújtani.

Elvárás a fenntarthatóság

Mára már alapvető elvárássá vált a látogatók részéről, hogy a bemutatóhelyek törekedjenek a környezeti fenntarthatóság biztosítására. A válaszadók több mint 90%-a számára fontos, hogy a bemutatóhelyek kommunikációjában is megjelenjen, hogy a létesítmény mit tesz a környezet megóvásáért, elvárás, hogy a bemutatáshoz használt eszközök energiatakarékosak legyenek, s az is alapvető követelmény, hogy a látogatók a létesítményekben is szelektíven tudják gyűjteni a hulladékot.

Otthonról is elérhető élmények

A válaszadók 88%-a tartja fontosnak, hogy a múzeumokban, látogatóközpontokban, várakban és kastélyokban a papír kiadványok helyett inkább otthonról is elérhető digitális tartalmak segítsék a látogatók tájékoztatását, s 68%-uk tartja fontosnak, hogy saját eszközre is le lehessen tölteni az audio- vagy vizuálguide-okat, hogy azt otthon is vissza lehessen hallgatni, nézni. Az értékesítési folyamatban szintén jelentős elvárás a digitalizáció: a válaszadók 77%-a szeretné, ha otthonról is meg tudná vásárolni a belépőjegyeket.