Megszavazták: ez lett 2023-ban az Ország Söre

A magyar sörkedvelő közönség szavazatainak összesítése alapján az egyik legtrendibb és legizgalmasabb kisüzemi sörtípust képviseli a 2023-as Ország Söre, amit mától dobozban, a PLACC Fesztiválon pedig már csapolt formában is kóstolhatnak a fogyasztók.

New England IPA típusú – vagyis világos, szűretlen, komlókban gazdag, keserűkben nagyon visszafogott – sör lett 2023-ban az Ország Söre, amely idén először egy, a sörrajongók kérései alapján összerakott receptből született meg. Az azorszagsore.hu oldalon április elejéig szavazhattak a kisüzemi sörök fogyasztói többek között arra, milyen típusú, színű, ízvilágú, gyümölcsökkel megbolondított, vagy anélkül készülő főzet legyen 2023-ban az Ország Söre. A kezdeményezés mögött a Beerselection sörszaküzlet áll, a szavazatok összesítését követően pedig a törökszentmiklósi Ugar Brewery-nél csiszolták készre az új sör receptjét, és főzték le. A sör erjedéséért a szintén magyar YeastFlow speciális élesztője felelt.

Mi is az a New England IPA?

Az India Pale Ale sörök népszerűségének ugrásszerű növekedése közben több, az IPA-kon belüli stílus alakult ki, melyek közül a legsikeresebb kétségkívül az USA keleti partvidékéről származó New England IPA. Népszerűségük nem véletlen, hiszen a hozzáadott komlóktól intenzíven trópusi és sárgahúsú gyümölcsökre hajazó íz és illatvilágot nyernek, miközben a sokakat eltántorító komlós keserűséget szinte teljesen mellőzik. Megjelenésükben ködösek, és igencsak Instagram-kompatibilisek.

Az Ország Söre idén ezen a típuson belül – a szavazás alapján – egy harmonikus New England IPA lett, amelyből mindösszesen 800 liter készült.

Az Ország Kisüzemi Főzdéje

A szavazók és a Beerselection vásárlói – a tavalyi év teljesítménye alapján – megválasztották a kedvenc sörfőzdéjüket is. Ebben az évben a megtisztelő „Az Ország Kisüzemi Főzdéje 2022” címet a Brew Your Mind sörfőzde viselheti.

A Szekszárd belvárosától nem messze található Brew Your Mind alapítói – Himmel Olivér és Bihari Ákos – hobbiból kezdtek sört főzni, még az egyetemi éveik alatt. Első kereskedelmi forgalomba is kerülő termékük 2015-ben jelent meg, majd évekig különféle sörfőzdékben valósították meg a receptjeiket, végül pedig 2018-ban költöztek vissza szülővárosukba, hogy ott valósítsák meg álmukat: egy saját sörfőzdét.

A szakma egybehangzó véleménye szerint – amelyet most a közönségszavazás is megerősített – a Brew Your Mind sörei különlegesen magas színvonalú, nemzetközi mércével mérve is kiváló termékek, amelyben bizonyára az is közrejátszik, hogy a sörfőzde kizárólag frissen kiszerelve, 1-3 naposan, állandóan 2 Celsius fokon tartva forgalmazza a portékáit, amelyek így mindig a legjobb formában jutnak el a fogyasztókhoz.

A 2023-as Ország Söre május 31-től érhető el a Beerselection sörszaküzletben és webshopban, ahol a Brew Your Mind sörei ugyancsak megtalálhatók. Az Ország Sörének ünnepélyes bemutatója pedig június 9. és 10-én lesz a Placc – Sör.Gastro.Sziget fesztiválon, a Margitszigeten található Kristály-színtérben.

Címlapkép: Beerselection