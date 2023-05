Ezek lennének a magyar kisbabák legelső szavai? Ködlámpa, infláció, vécépapír a listán

Családi összejövetelek elengedhetetlen témája a gyerekek első szava, ami minden családban más és más. A legkézenfekvőbb szavak, mint mama, papa anya mellett egészen vicces történetek keringenek a családi legendáriumokban a gyerekek első szavával kapcsolatban. Erről most egy országos felmérés készült, a válaszok összesítéséből pedig kiderült, hogy Magyarország első szava az apa lett. Ezt szoros második helyen követi az anya, majd a mama, a baba és a nem szó.

Vajon mi Magyarország első szava? - tette fel a kérdést a Pölöskei szörp. A cég felmérést indított, amiből megtudhatjuk, mi lett az ország első szava: apa vagy anya? Esetleg az ország első szava a nem?

Íme az első szavak top 10-es listája:

Apa Anya Mama Baba Nem Papa Cica Autó Lámpa Hinta

Vicces szavak is előkerültek a felmérés során

„Szerettünk volna gyereknapra egy kedves, országos felmérést készíteni, mert fontos számunkra, a finom, ízletes szörpök készítése mellett, hogy a családok boldog és szerethető pillanatait kiemeljük, márpedig mi lehet fontosabb egy szülő életében, mint a gyermek első szava? Éppen ezért megkértük a szülőket, hogy írják meg a kérdőívben, mi volt az ő – vagy gyermekük, hozzátartozójuk – első szava” - mondta el a felméréssel kapcsolatban Lakatos Áron kommunikációs menedzser.

Az országos felmérés során több vicces és meglepő első szót is beküldtek a kérdőívet kitöltők. Ezek közül néhányról nem is gondolnánk, hogy egy kisgyermek első önálló szava lenne, ilyen például az autókulcs, a csőváz, a ködlámpa vagy épp a telefonzsinór. De nagy derültséget kelt, amikor elképzeljük egy csöpp gyermek szájából az elektróda, a kutyafáját, a vécépapír, a hidroglóbusz, a hosszabbító, a kolbász, vagy épp az infláció szavakat, amelyeket szintén első szóként küldtek be a felmérés készítőinek.