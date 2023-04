Kiderülhetett, mikor kell börtönbe vonulnia Lagzi Lajcsinak: ezért tűnhetett el a nyilvánosság elől a mulatóslegenda

Lajcsi a szabadsága utolsó időszakát a nyilvánosságtól teljesen elzárkózva, a barátai és a szerettei társaságában tölti. A telefonokat nem veszi fel, kizárt az életéből minden zavaró tényezőt, és csak magára koncentrál - írja a Blikk a börtönbe készülő mulatós sztárról.

Bár még nem mondott le arról, hogy az egészségügyi állapotára való hivatkozással inkább az otthonában töltse le a rá jogerősen kiszabott 3 év hat hónapos börtönbüntetését, Galambos Lajos lélekben felkészült arra, hogy nemsokára csomagolnia kell - írja a bulvárlap, megjegyezve, hogy az énekes hetek óta nem ad interjút, nem veszi fel a telefonját a távoli ismerősöknek, kizárólag a családtagjaival hajlandó kommunikálni. A barátok szerint ennek komoly oka van. Lajos tudja már, hogy mikor megy be, és szeretné az utolsó szabadon töltött idejét azokkal tölteni, akik igazán fontosak számára.

"Bár a családtagjain kívül senkivel nem osztotta meg az időpontot, egyértelműen közeledik a dátum, hiszen Lajcsi viselkedése megváltozott" - mondta a Borsnak egy, a neve elhallgatását kérő, az ügyre rálátással bíró informátorunk. - "A telefont szinte senkinek sem veszi fel, csak a gyermekeivel és a volt feleségével kommunikál, illetve egy két régi baráttal, de senki másra nem kíváncsi. Persze, igaza is van, most egy jó darabig nem láthatja majd azokat, akiket a világon a legjobban szeret, ilyenkor az ember tényleg csak arra igyekszik koncentrálni ami érzelmileg tölti, semmi más nem fontos" - mondta az informátor, aki szerint Lajcsi azért is igyekszik titokban tartani az új időpontot, mert nem szeretné, ha fotók jelennének meg róla a bevonulásakor...