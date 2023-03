Winelovers Grand: a borkedvelők paradicsoma (x)

Fókuszban 800 hazai és külföldi tétel

2023. április 1-jén ismét a borok kerülnek a középpontba a Corinthia Budapest impozáns termeiben, és ez nem áprilisi tréfa! A Winelovers Grand az év első borfesztiválja hazai és nemzetközi borok óriási kínálatával. Az eseményen több mint 150 hazai bor- és pezsgőmárka képviselteti magát legalább 700 tétellel, valamint további nemzetközi márkák legalább 100 féle bora is kóstolható. De nemcsak a kóstolható tételek mennyisége és minősége az, amiért minden borkedvelőnek ott a helye a Grand-on!

Az edukációt ugyanis az idei évben is a rendezvény központi elemévé teszik. A kóstolás mellé kapott szakértő magyarázat segít, hogy a résztvevők boros tudása számottevően fejlődjön. A rendezők kiemelt célja, hogy a vendégek minél több ismerettel gazdagodjanak az esemény során, hogy “értő” borfogyasztóvá váljanak. Partnerük ebben hazánk legrégebbi, legelső boriskolája, a Borkollégium, valamint a borfogyasztók oktatását világszinten egységes sztenderdek mentén lebonyolító londoni székhelyű Wine & Spirit Education Trust (WSET). A rendezvény egész ideje alatt ingyenes szakmai pop-up kóstolási tréningen vehetnek részt az érdeklődők.

Az ingyenes borkóstolási tréningeken különleges söröket és párlatokat is megismerhetnek a vendégek. Emellett további 4 kiemelt mesterkurzus is megrendezésre kerül, amelyeken olyan, “haladóbb” témákban adnak elő a Borkollégium elismert oktatói, mint Crémant, Rioja, Metodo Classico - Olasz pezsgők tradicionális eljárással és Cabernet Franc of the World. Már a címek is sokat sejtetőek, hát még a borok, amelyek ezeken a mesterkurzusokon elérhetővé válnak!

A szervezők idén is 200 db “A Jövő Borfogyasztója” szuper kedvezményes jegyet hoztak létre azoknak a 18-25 éves fiataloknak, akik az ingyenes borkóstolási tréningek egyikén szeretnének megismerkedni többek között az örömszerző borivás és az ismeretszerző borkóstolás közötti különbséggel, a bor szerkezeti elemeivel, a borok minőségét befolyásoló tényezőkkel. A jövő borfogyasztóinak edukációját a Koch Borászat támogatja: a négy kóstolási tréning során Koch Csaba borain keresztül lehet az alapvető hazai borstílusokat megismerni a cserszegi fűszerestől, a friss rozékon át a testesebb villányi szőlőből készült cabernet sauvignon-okig. További információk és kedvezményes jegyvásárlás.

A borszakmában dolgozó kollégák ismereteinek bővítését is célul tűzték ki, ezért 200, a borszakmában dolgozó résztvevő számára 9900 Ft-os jegyet biztosítanak. Borszakma jegyrendelés itt.

A teljesárú jegyek mellé további kiegészítő jegyek is elérhetőek már a honlapon:

- a nemzetközi borok termében a sokszor oly nehezen beszerezhető külföldi tételek sokasága és erősített borok is várják a vendégeket,

- a csúcsborok termében, a nemzetközi boros rendezvények mintájára bevezetett különteremben az érdeklődők külön asztalnál ülve, minden zavaró tényező kiszűrésével tesztelhetik a csúcskategóriás borokat, sommelier-k segítségével.

A nemzetközi kiegészítő jegyet vásárlók ingyen részt vehetnek továbbá A világ fő bortermelő országai című pop up előadáson is, ahol olasz, francia, spanyol, új-zélandi, ausztrál, dél-afrikai és chile-i alapstílusokkal ismerkedhetnek meg.

A Winelovers rendezvényektől megszokott módon VIP jegyek is elérhetőek, amelyek a VIP terembe való belépésre jogosítanak fel, és extra catering-gel, kizárólag a Royal Lounge teraszon elérhető tételekkel várják a vendégeket. Minden VIP jegy mellé Winelovers logózott pohár jár, valamint szabad belépés és korlátlan fogyasztás a nemzetközi borok termébe. További VIP jegy extrák: Winelovers ajándékcsomagok, csúcsbor terem kupon, részvétel az Winelovers Grand mesterkurzusokon. A VIP jegyekről itt tájékozódhat részletesen.

Az este folyamán a megszokott módon tombolasorsolásra kerül sor, amelyen 200 ezer forint értékben utalványokat és nyereménytárgyakat, 300 ezer forint értékben pedig borokat és pezsgőket nyerhetnek a tombolát vásárlók.

A Winelovers Grand megrendezésének helyszíne:

Corinthia Hotel Budapest (Budapest, Erzsébet krt. 43-49.)

Időpont: 2023. április 1. szombat 11:00-22:00

