Oscar-díj 2023: Itt a hivatalos kezdési dátum, ezen a felületen nézheted élőben a díjkiosztót

A 95. Oscar-díjátadót a Disney+ közvetíti majd élőben Magyarországon március 12-én 23:30-kor. Az idei gála házigazdája Jimmy Kimmel, aki harmadik alkalommal tér vissza ebben a szerepben.

Az idei díjátadó gála is rendkívül izgalmasnak és szórakoztatónak ígérkezik, a szervezők pedig folyamatosan jelentik be a műsorhoz csatlakozó tehetségeket. A tervek szerint a szupersztár Rihanna adja elő a Marvel Studios „Fekete Párduc" című filmjéből az Oscar-jelölt „Lift Me Up" című dalt. A „Minden, mindenhol, mindenkor" című filmből, az Oscar-jelölt „This Is A Life" című dalt David Byrne Oscar-díjas tehetség, Stephanie Hsu Oscar-jelölt színész és a Son Lux zenésztrió adja elő.

Sofia Carson színésznő és énekesnő Diane Warren dalszerző kíséretében adja elő a szintén Oscar-díjra jelölt „Applause" című dalt a „Tell It like a Woman" című filmből. Rahul Sipligunj és Kaala Bhairava énekesek pedig most először debütálnak az Oscar-gálán az „RRR" című filmdráma Oscar-díjra jelölt „Naatu Naatu" című dalával.