Itt a sorozatok, filmek teljes listája: ezekkel indul itthon a SkyShowtime streaming-oldal

Február 14-én indul el hazánkban a SkyShowtime, amin többek között a Paramount filmjeit és sorozatait is nézhetjük. Most összeszedtünk egy kis ízelítőt arról, hogy pontosan miket is fogunk tudni nézni a legújabb streaming-szolgáltatónak hála.

Február 14-én megérkezik hazánkba is a SkyShowtime, aminek a kínálatát havi 2000 forintért tudjuk élvezni. Arról eddig is lehetett tudni, hogy az oldalon lesznek megtalálhatóak a többek között a Paramount, a Paramount+ és az Universal Pictures mozifilmjei és sorozatai is, azonban arról kevés szó esett, hogy ezek pontosan miket is takarnak.

A teljesség igénye nélkül ezért összeszedtünk pár filmet és sorozatot, amit mindenképpen érdemes lesz nézni az új streaming-oldalon.

Sorozatok a Skyshowtime-on

1883

A Yellowstone eredettörténete, az 1883 a Dutton család történetét követi nyomon, amint nyugat felé veszik az irányt a Great Plains-síkságon keresztül a megszelídítetlen Amerika utolsó bástyája felé. A nyugati terjeszkedésről szóló, életszagú történetben szegről-végre megismerünk egy családot, amely a szegénység elől egy szebb jövő reményében menekül az amerikai ígéret földjére, Montanába. Sam Elliott, Tim McGraw és Faith Hill főszereplésével.

1923

Az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan 1923 című fi lmje a „Yellowstone” eredettörténetének folytatása, a rekordokat döntögető 1883 után. Az 1923 című fi lm az Oscar-díjra jelölt Harrison Ford és az Oscar-díjas Helen Mirren főszereplésével a Dutton család új generációját mutatja be. A fi lm a huszadik század elején játszódik, amikor a járványok, a történelmi aszály, a szesztilalom vége és a nagy gazdasági világválság egyszerre sújtják a hegyvidék nyugati részét és az ott élő Duttonokat.

A Friend Of The Family

A főszerepben Anna Paquin, Jake Lacy és Colin Hanks – A Friend Of The Family a Broberg család megrázó, igaz történetén alapul, akiknek lányát, Jant a család egyik karizmatikus, megszállott „barátja” éveken keresztül többször is elrabolt. A hitük, családjuk és közösségük iránt elkötelezett Brobergék egyáltalán nem voltak felkészülve arra a kifi nomult taktikára, amellyel szomszédjuk kihasználta gyengeségeiket, szétválasztotta őket és ellenük fordította lányukat. Ez a történet arról szól, hogyan változott meg végérvényesen az életük, és hogyan élték túl a megpróbáltatásokat.

All The Sins

Lauri Räihä nyomozót két férfi meggyilkolásának kivizsgálására küldik abba az észak-fi nnországi kisvárosba, ahol felnőtt. A nyomozás lehetőséget kínál arra, hogy elmeneküljön a párterápia és a férjével való megromlott kapcsolata elől. A hazatérés arra kényszeríti, hogy szembenézzen a családjával és a mélyen vallásos közösséggel, amely kitaszította őt. Lauri társával, Sanna Tervóval együtt – aki a felszínen egy gondtalan lélek, azonban szintén megvan a maga nehéz múltja – válaszokat keres a bűnügyre, hogy aztán új igazságokat fedezzen fel önmagáról, szülővárosáról és arról, hogy létezik-e a minden bűnt megbocsátó hatalom.

American Gigolo

Az American Gigolo, az 1980-as ikonikus fi lm mai feldolgozása, Julian Kaye életét követi, aki 15 év után szabadul a börtönből, és egykori szeretőjével, a Gretchen Mol által alakított Michelle-lel, valamint problémás édesanyjával és az őt eláruló emberekkel való bonyolult kapcsolatait próbálja rendezni. Mindeközben Julian azon fáradozik, hogy kibékítse múltbéli dzsigoló szerepét mai énjével. Sunday nyomozó – akit Rosie O’Donnell alakít – az igazságot keresi a gyilkossággal kapcsolatban, amely miatt Julian évekkel ezelőtt börtönbe került, és eközben egy sokkal nagyobb összeesküvést tár fel.

Funny Woman

A sorozat Nick Hornby Funny Girl című bestsellere alapján készült, amely a blackpooli szépségkirálynő, Barbara Parker (Gemma Arterton) történetét meséli el, aki Londonban próbál boldogulni a 60-as évek virágkorában. Parker humoráról kiderül, hogy ez a legnagyobb erőssége, és újraértelmezi a vicces nő karakterét.

Halo

A sikeres videójáték alapján készült, akciódús tévésorozat a Halo világát kelti életre. 2552-ben a Madrigal bolygón az emberek a Földtől való függetlenségükért harcolnak, de egy végzetes találkozás az idegenek szövetségével, a Covenanttal megnehezíti a dolgokat. Master Chief John-117, egy kibernetikusan feljavított szuperkatona és szuperkatonái, a Spartanok csatlakoznak a harchoz.

Let The Right One In

Az eredeti svéd regény és fi lm ihlette sorozat középpontjában Mark (az Oscar®-díjra jelölt Demián Bichir) és lánya, Eleanor áll, akiknek az élete 10 évvel ezelőtt gyökeresen megváltozott, amikor a lány vámpírrá változott. Eleanor 12 évesen a külvilágtól teljesen elzárva él – csak éjszaka mehet ki, miközben apja mindent megtesz, hogy emberi vérrel lássa el, amire szüksége van az életben maradáshoz. Az erős érzelmeket és félelmetes jeleneteket kombináló Engedj be! című sorozat felborítja a műfaji elvárásokat azzal, hogy naturalista szemlélettel mutatja be az emberi gyarlóságot, erőt és együttérzést.

Mayor of Kingstown

Az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan és Hugh Dillon főszereplésével készült Mayor of Kingstown a McLusky családot követi, amelynek tagjai abban a michigani Kingstownban hatalomgyakorlók, ahol a bebörtönzés az egyetlen virágzó iparág. Az Oscar-díjra jelölt Jeremy Renner és az Oscar-díjas Dianne Wiest főszereplésével a sorozat a rendszerszintű rasszizmus, a korrupció és az egyenlőtlenség témáit feszegeti, bemutatva, ahogy a szereplők egy olyan városban próbálnak rendet és igazságot teremteni, ahol ezek egyike sem létezik.

Star Trek: Strange New Worlds

A Star Trek: Strange New Worlds azokat az éveket mutatja be, amikor Christopher Pike kapitány kormányozta a U.S.S. Enterprise űrhajót. A sorozat Pike kapitány, Spock tudományos tiszt és Una parancsnok kalandjait követi nyomon azelőtt, hogy Kirk kapitány a U.S.S. Enterprise űrhajó fedélzetére lépett.

Ezeket a filmeket várjuk a SkyShowtime-on

Downton Abbey: A New Era

A díjnyertes alkotótól, Julian Fellowes-tól érkezik a Downton Abbey: A New Era című film. A világsikerű sorozat régóta várt nagyképernyős visszatérésével újra összeáll a sokak által kedvelt csapat, akik nagy utazásra indulnak Dél-Franciaországba, hogy felderítsék az özvegy grófné újonnan örökölt villájának rejtélyét.

Jurassic World: Dominion

A Jurassic-korszak epikus lezárása a Jurassic World: Dominion című fi lm a sikeres franchise soron következő izgalmas kalandja, ami dollármilliárdokat hozott a világ mozikasszáinál. Chris Pratt és Bryce Dallas Howard most először fog össze a franchise visszatérő régi kedvenceivel, Laura Dernnel, Jeff Goldblummal és Sam Neillel. A cselekmény négy évvel Isla Nublar pusztulása után játszódik, amikor a dinoszauruszok az emberek mellett élnek a Földön, és a bolygó csúcsragadozóiként az egész emberiség létét fenyegetik.

The NorthmanA látnoki erejű rendezőtől, Robert Eggers-től érkezik A The Northman című fi lm, egy akciódús epikus történet, melyben egy fi atal viking herceg útnak indul, hogy megbosszulja apja meggyilkolását. A sztárokkal teletűzdelt szereplőgárdában olyan neveket találunk, mint Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk és Willem Dafoe.

Top Gun: Maverick

Több mint harminc évnyi szolgálat után a haditengerészet egyik legjobb pilótájaként Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) most végre ott van, ahová tartozik: bátor tesztpilótaként feszegeti a határokat, és bravúrosan kitér az előléptetés elől, amely a földhöz kötné. Amikor azonban a TOPGUN végzőseiből álló különítmény kiképzésén találja magát, amely egy, a pilóták számára eddig példátlan, különleges küldetésre készíti fel őket, Maverick találkozik a Rooster hívójelű Bradley Bradshaw (Miles Teller) hadnaggyal, aki történetesen Maverick néhai barátjának és radarelfogó tisztjének, Nick Bradshawnak, hívójelén „Goose”-nak a fi a. A bizonytalan jövővel és múltjának szellemeivel szembesülve Maverick kénytelen megküzdeni a legnagyobb félelmeivel és felülemelkedni rajtuk egy olyan küldetés érdekében, amely a legsúlyosabb áldozatot követeli azoktól, akiket végül kiválasztanak a repülésre.