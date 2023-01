Kitálalt a Fekete Vonat egyik tagja: anyagilag kisemmizte a nagykoncert, mindent erre tett fel

Nagyon nem jött ki jól Beat abból, hogy összeállt régi zenésztársaival.

Épp egy hete volt a 2023-as év előzetesen talán legjobban várt koncertje: a retro-hullámot alaposan meglovagolva a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb zenekara, a Fekete VOnat is visszatért, a tervek szerint egy koncertsorozattal robbantottak volna. A feltételes mód viszont indokolt: már két nappal a nagykoncert után bejelentették, hogy a májusra tervezett szabadtéri buli elmarad: mint a tagok elmondták, bizony nem volt akkora anyagi siker az összeállás, mint amire számítottak.

A Blikknek Beat, a csapat egyik tagja most úgy nyilatkozott: anyagilag teljesen padlóra küldte a koncert, annak ellenére, hogy még előleget is kaptak egyik zenésztársával, Mohamed Fatimával.

Az az applikáció, amin látszódott a valódi jegyeladás, János és Junior számára volt elérhető, Fatimát és engem ebbe nem avattak be. Arra viszont kértem őket, hogy 2-3 hetente tájékoztassanak arról, hogy állunk. Ez nem történt meg, ezért még 2-3 nappal a koncert előtt is érdeklődtem, s akkor is azt a választ kaptam, hogy minden rendben, az én, valamint Fatima előre felvett előlege után is jól állunk. Reményekkel kecsegtettek

- fogalmazott Beat, polgári nevén Fehér Tibor. Elmondta azt is, hogy szerinte le kell ülni és megbeszélni a dolgokat a többiekkel, ráadásul nem is rájuk haragszik.

Én nagyon szeretnék leülni Fatimával és Juniorral megbeszélni a dolgokat. A történtek óta ugyanis mindenkivel beszélünk, csak egymással nem, pedig nincs köztünk személyes konfliktus. Nem egymást tartjuk felelősnek a történtek miatt, hanem a szervezőt. Neki kellett volna a kialakult helyzetet összefognia és kezelnie, valamint jelezni felénk időben, hogy nem úgy fogynak a jegyek

- tette hozzá a csapat egyik sztárja, Beat.