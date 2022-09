Óriási bajban a legendás pesti intézmény: ők is bezárnak a rezsiemelés miatt?

A három üvegházból egyet várhatóan be fognak zárni, és az abban lévő növényeket át fogják vinni máshová.

A működőképesség határára szorította a Füvészkertet Orlóci László igazgató szerint az energiaárak radikális emelkedése – írta a Józsefváros Újság. Orlóci szerint egyelőre az sem látszik, hogy mit tudnak kezdeni a hirtelen jött áremelkedéssel.

A Füvészkert hivatalosan az ELTE alá tartozik, a lap pedig arról írt, hogy a kert vezetése egy olyan javaslatot tett le az egyetem vezetése elé, amely a teljes gazdálkodási rendszert gondolná újra tíz évre szólóan. Az új rendszer felállításáról még tárgyalnak a felek, és úgy tűnik, meg is fognak tudni állapodni, viszont ez sem old meg mindent.

Az energiaárak miatt ugyan a látogatási időt nem tervezik kurtítani, viszont valamit kezdeniük kell a trópusi növények fűtésével. A jelenlegi tervek szerint egy növényházat a háromból le fognak zárni, és a megmaradtak egyikébe hordják össze a hőigényes trópusi növényeket, hogy spórolni tudjanak a fűtésen. Így viszont nagyon zsúfolt lesz az egyik növényház, olyannyira, hogy nem is lehet majd benne sétálni. Kívülről azonban így is megtekinthető maradna az épület. A növényházakat emellett egy plusz fóliasátorral is izolálni fogják, valamint valamennyire a hőmérsékletet is csökkentik majd, de Orlóci szerint ez nem mehet egy bizonyos szint alá, hiszen akkor elpusztulnak a növények.

Orlóci azt mondta, hogy a közintézmények és a kiemelt nemzeti gyűjtemények veszélyben vannak az energiaárak elugrása miatt.

Elmondása szerint jelenleg még az ELTE kancellárja sem tudja, hogyan lehet megoldani az egyetem összes kampuszának fűtését, a Füvészkertben pedig ráadásul szénszünetet és online oktatást nem lehet elrendelni. Az igazgató azt mondta, vannak arra elképzelések, hogyan vészeljék át a következő időszakot, de ez a tél nagyon nehéz lesz.