Ennyit kaszál egy focibíró itthon: hatalmas a hiány, diploma sem kell hozzá

Eddig nem igazán voltak túlfizetve az amatőr szinten bíráskodó (de folyamatos jó teljesítmény után azért feljebb lépő) futballbírók sem, de a régi kérés most meghallgatásra talált: az MLSZ júliustól 40 százalékkal emelte meg a legerősebb amatőr bajnokságban, a megyei első osztályban közreműködő játékvezetők meccsenkénti díjazását. Emelés ide vagy oda, az NB I-es fizetések még így is nagyon távol vannak: ott egy szezonban akár milliókat is lehet kaszálni.

Játékvezetőnek lenni nem a leghálásabb feladat, és ez talán minden sportágra igaz a világon. De a legnehezebb dolguk valószínűleg a világ legnépszerűbb sportágának, a labdarúgásnak a játékvezetői vannak: ténykedésüket akár milliók figyelik hétről hétre, meg kell küzdeni a játékosokkal és az edzőkkel, miközben igyekeznek kizárni a fejükből azokat a szurkolókat, akik az irodalmiságot mellőzve kérdőjeleznek meg egy-egy ítéletet.

Anyagilag viszont még Magyarországon is bőven megérheti ezt a hétvégi mellékállást választani: a Magyar Labdarúgó Szövetség nemrég közölte, hogy újra megemeli a sípmesterek fizetését, egészen a legalacsonyabb osztályig. Mi pedig most benézünk a számok mögé: hol emeltek legtöbbet, és kik a legjobban keresők?

Pénzt kértek és kaptak a megyei sporik

Egy játékvezetőkkel foglalkozó internetes oldal tavalyi cikkében megemlítette, hogy NB III-as szinttől lefelé alig emeltek valamit a sípmesterek díjazásán, márpedig a bíróhiányban szükség lenne arra, hogy minél több fiatal kapjon kedvet a játékvezetéshez, de jelenleg nem éri meg nekik anyagilag. Mint láthatjuk, ez változott most némileg:

Mint grafikonunkból is látszik, a megyei bajnokságok esetén júliustól igen komolyan megemelt bért kapnak a játékvezetők: a megye I-ben a korábban 20 ezer forintos bruttó összeg 28 ezer forintra nő mérkőzésenként, ami 40 százalékos emelést jelent. De nem járnak rosszul az alacsonyabb osztályban dirigáló sporttársak sem: az emelés százaléka minden szinten kétszámjegyű lesz.

Százalékban kifejezve az emelés így néz ki a különböző osztályokban:

A legmagasabb osztályban, az NB I-ben 6,67% ;

; az NB II-ben 6,97% ;

; az NB III-ban a legmagasabb osztállyal megegyező mértékű, 6,67% ;

; a megyei I. osztályban 40% ;

; a megye II-ben 46,67% ;

; a megye III, illetve megye IV-es osztályban pedig egyaránt 52,38%-os volt az emelés.

Százezres díjak az NB I-ben

Kevesebb az emelés a profi bajnokságoknál, viszont az összegeket látva lehet érteni azt is, hogy miért. Az NB III-ban nő a legkisebb mértékben a pénz, itt mindössze 2500 forinttal lesz magasabb a díjazás, tehát ezért még nem érdemes feladni a civil állást.

A két legmagasabb szintű bajnokságban viszont már nagyobbak az összegek: egy NB II-es sípmester meccsenként 77 ezer, míg NB I-es kollégája ennek a dupláját, 160 ezer forintot tehet zsebre a következő szezonban. Érdemes azt is megemlíteni, hogy az NB I-es bírók, ha jól teljesítenek, nemzetközi szinten is vezethetnek meccseket, az pedig már sok ezer euró is lehet meccsenként. Igaz, azt a pénzt nem az MLSZ-től, hanem az európai (UEFA) vagy a nemzetközi (FIFA) szövetségtől kapják meg.

Ők kapták a legtöbbet

Ha csak a magyar meccseken történt játékvezetésért kapott összegeket vetjük össze, többen is vannak, akik a júliustól májusig tartó futballszezonban átlépték a három milliós fizetési álomhatárt. Ezen a listán első Berke Balázs, aki a 25 meccseért 3,75 milliót kapott. A második Bogár Gergő, aki 23 meccsért 3,45 millió forint bruttót kapott. A harmadik helyen holtverseny van: a Fradi győzelmével véget ért kupadöntőt is levezető, majd az év játékvezetőjének is megválasztott Bognár Tamás, illetve Karakó Ferenc 21 meccsen voltak vezető sípmesterek, akik ezért 3,15 millió bruttó összeget kaptak.

Fontos megjegyezni, hogy ebben a listában nem néztük meg, ki mennyit volt a szezon során negydik játékvezető, vagy mennyit működött közre a videobírók szobájában - ugyanis ezekért is fizet a játékvezetőknek a szövetség, igaz, messze nem akkora összegeket, mint mikor igazából ők vezetik a mérkőzést.

Megkérdeztük arról a Magyar Labdarúgó Szövetséget, hogy van-e olyan játékvezető a legmagasabb szinten, aki kizárólag a bíráskodásból él. Amint erre választ kapunk, frissítjük a cikket.

Így lehetsz játékvezető

A bíróképzés, mint már említettük, az általános bíróhiány miatt folyamatos, a képzést sikeresen elvégzőket pedig azonnal fel is szívja a rendszer, tehát már a tanfolyam elvégzése után nem sokkal is lehet mérkőzést vezetni. Jó hír, hogy a tanfolyam egyáltalán nem kerül sokba: nappali tagozatos diákoknak 8000 ft+ÁFA (10160 Ft), felnőtteknek pedig 10000 ft+ÁFA (12700 Ft) a tanfolyam díját.

Kell még a jelentkezéshez erkölcsi bizonyítvány, valamint a fizikai teszt elvégzéséhez egy friss sportorvosi igazolás. Ha esetleg nincs, be kell szerezni egy stoplis sportcipőt, de ebből a játékvezetőknek felesleges a legújabb és legdrágább futballcipőt beszerezni, így ez is megvan körülbelül 15-20 ezer forintból. A tanfolyam 65 órás, amelynek a 70%-án kell jelen lenni ahhoz, hogy vizsgát tehess, így mondhatni, hogy a váratlan hiányzásokat is rugalmasan kezelik.