Súlyos bánópénzt fizethet Szabó Zsófi: meggondolatlan volt a Tusuppal való szakítás előtt

Véget ért Szabó Zsófia műsorvezető és Shane Tusup úszóedző kapcsolata, felbontották eljegyzésüket, mégsem lesz meg az álomesküvőjük idén. Korábban, hogy bizonyítsák szerelmük erejét, közös tetoválást csináltattak, melyeknek most eléggé bizonytalan a sorsuk. Jó hír, hogy a tetkót el lehet távolíttatni, rossz hír, hogy nagyon drága az eljárás és nem is fájdalommentes. A Pénzcentrum utánajárt pontosan mennyibe kerül az eljárás, és megtudtuk azt is, a lézeren kívül milyen más eljárások léteznek a probléma kezelésére.

Cunamiként söpört végig a hír a magyar médián, miszerint az ország elsőszámú álompárja, Szabó Zsófia és a Shane Tusup, amerikai úszóedző (Hosszú Katinka korábbi edzője és férje) felbontották az eljegyzésüket. A magyar hírfogyasztók döbbenten álltak a váratlan szakítás előtt, csak találgatni tudtak, mi is történt köztük. Azóta már tudjuk, hogy Shane dühkezelési problémái állhatnak a háttérben.

De ami még ennél is érdekesebb, és komoly problémát vet fel a szakítás nyomán az, hogy mi lesz az egykori pár közös tetoválásával? Szabó Zsófi és Shane Tusup februárban jegyezték el egymást, közvetlenül azután, hogy közös tetoválást csináltattak.

A 444 hívta fel a figyelmet, hogy Zsófi 2012-ben már Berki Krisztiánnal is csinált hasonlót: akkor egymás gyűrűsujjára varratták nevüket, melyet szakításuk után lézeres módszerrel távolíttattak el. Majd ezután ugyanígy járt Kis Zsolttal is, vele 2021 januárjában szakított, de előtte még egy orosz költő szerelmes versét varratta magára bizonyítékul, hogy szereti a férfit. Hogy ezután jött-e újra a lézer, vagy Szabó testén továbbra is olvasható még a vers, nem tudjuk. És most megint itt tartunk.

Lézerharc

A tetoválás során a pigmentet be a bőr felső- középső rétegébe juttatják a tetoválók, a kis tetoválást el lehet távolítani sebészi úton, de heget hagy maga után. A nagyobb felületen elhelyezkedő tetoválásnál ez lézeresen javasolt. A lézer speciális hullámhosszú fényt bocsájt ki, ez akadály nélkül hatol át a világos bőrön, a sötét színben (sötét színű festékben) azonban maximálisan elnyelődik, kölcsönhatásba lép vele és konkrétan szétrobbantja. Minél sötétebb színű a bevitt tetováló festék, annál jobban képes elnyelni ezt a lézerfényt. Persze borsos árat kell fizetnie érte a páciensnek:

5×5 cm kisméretű tetoválások esetén: 8 000 - 10 000 Ft

10×10 cm közepes méretű tetoválások esetén 12 500 – 15 000 Ft

20×20 cm nagyméretű tetoválások esetén: 20 000 – 25 000 Ft

A szükséges alkalmak számát az adott tetoválás, a készítés módja, a festékanyag minősége és a bőr típusa határozza meg, de 8-10 alkalommal általában számolni kell.

Pro Tipp

A tetkóeltávolítást érdemes akár olyan tetoválószalonban is elvégeztetni, amelyik foglalkozik ezzel. Már csak azért is, mert a bőrgyógyászok, plasztikai sebészek hozzáállása a tetoválásokhoz általában: ezt minek kellett? Egy a Pénzcentrumnak nyilatkozó tetováló szerint ezt az attitűdöt gyakran az eljárásba is átültetik.

Jó tudni, hogy a tetoválás-eltávolítás gyakorlatilag egy halványítás, első alkalommal tehát ne várjuk 100 százalékos eredményt, sokszor vissza kell járni, ami sokszorozza az alkalmankénti árat.

Manapság a tetoválók körében éppen ezért az eltávolítás filozófiája inkább abból áll, hogy a nemkívánatos tetkót nem eltávolítják teljesen, hanem terveznek rá egy szép, a kliensnek tetsző, kívánatos takarást, fedő tetoválást, és a lézerezést már szakszerűen az alapján csinálják, hogy a takaráshoz igazodjon. Ez egyébként azért is van így, mert nem lehet mindent lézerezni, vannak például olyan színek, amiket nem lehet kiszedni, tehát mindenképpen takarni kell.

