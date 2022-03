Megélhetéséről vallott Pumped Gabó: Isten nem azért teremtett minket, hogy 8 órában dolgozzunk

Sokan nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy Pumped Gabó abból él, hogy az Instagramján értékesíti a megjelenéseket. A gyúrós instaceleb most azt mondta, az Isten nem azért teremtett meg minket, hogy nyolc órában dolgozzunk, aztán hazamenjünk és nézzük a tévét.

Mostanában megválogatja, hogy kinek ad interjút Pumped Gabó, mert mint most az NLC-nek kifejtette, a legtöbbször negatívan csapódnak le rajta a beszélgetések. A gyúrós instaceleb most azonban elárulta, pontosan miből is él - amivel szerinte kiborítja az idősebb embereket.

Kifejtette, ők nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy abból finanszírozza az életét, hogy Insta-sztorikat készít:

aztán elmegyek szoláriumba, fodrászhoz, edzeni, hogy élvezem az életet, és ezért vagyok megfizetve. Szerintem pedig az Isten nem azért teremtett meg minket, hogy nyolc órában dolgozzunk, aztán hazamenjünk és nézzük a tévét, hanem azért, hogy jól érezzük magunkat és valamit alkossunk

- fejtette ki Pumped Gabó.