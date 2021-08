Rosszul lett Schobert Norbi, helikopter vitte kórházba: itt vannak a részletek

Kórházba szállították Schobert Norbit. A fittneszgurunak korábban szívproblémái voltak, de azt egyelőre nem tudni, hogy a mostani rosszullét is ennek tudható-e be.

"Mivel a hír olyan, mint a futótűz, ezért szeretném a találgatásokat megelőzni és tájékoztatni Titeket arról , hogy ma reggel a Szerelmem az otthonunkban rosszul lett" – írta Rubint Réka. Hozzátette, azonnal mentőt hívtak és sikerült stabilizálniuk a fitnesszguru állapotát. Azóta is vele, mellette van, a fejleményekkel pedig később jelentkezni fog.

Schobert Norbinak korábban szívproblémái voltak, de azt egyelőre nem tudni, hogy a mostani rosszullét is ennek tudható-e be. Norbit évekkel ezelőtt műtötték is egy veleszületett rendellenesség miatt.

