Elárulta a sikere titkát Valter Attila: Rengeteg olasz megtanulta a nevem

Hazatért Olaszországból minden idők legeredményesebb magyar kerékpárversenyzője, Valter Attila. Az országúti-kerékpárversenyzés legnagyobb hazai reménysége a 14. helyet szerezte meg összetettben az idei Giro d’Italia-n, ahol első magyarként a legjobb 25 éven alulinak járó fehér, majd három napon át a kerékpársport egyik legértékesebb mezét, az összetettben legjobbnak járó rózsaszín trikót is magára ölthette.

A magyar kerékpáros csapata, a Groupama-FDJ engedélyt adott névadó szponzora magyarországi leányvállalata, a Groupama Biztosító számára, hogy interjút készítsen a 22 éves tehetséggel.

Valter Attila beszélt többek között arról is, nem gondolta volna, hogy Magyarországon ekkora visszahangja lesz a sikerének, hiszen többek között a Puskás Áréna is rózsaszín díszkivilágítást kapott, az emberek pedig szintén Giro-lázban égtek. Mint mondta, a külföldi versenyzők nem is értették, mi folyik Magyarországon, mint beszámolt róla, "ilyen Hollándiában elképzelhetetlen lenne".

A versenyző beszélt arról is, hogyan jutott el Csömörről a kerékpározás élvonalába, és elmondta, miképp látja a hazai kerékpársport jövőjét. Az interjút itt lehet megnézni: