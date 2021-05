Ez a gyönyörű Zorán dal segítette át Karikó Katalint élete legnehezebb időszakain

Karikó Katalint élete legnehezebb időszakain nem mással, mint egy Zorán dallal tudott mindig túljutni. Többek között erről is beszélt egy friss interjúban.

Karikó Katalin a Klubrádió Világtalálkozó c. műsorában beszélt arról, hogy egész gyermek-, illetve fiatalkorát végigkísérte egy Zorán dal, ami az Ezek a fiatalok c. musicalfilmben is felcsendülő

Gyémánt és arany.

„Az iskolai évek alatt, mikor elvoltam keseredve valamiért vagy kellett valami kis stimuláns, akkor mindig megkerestem ezt a dalt, és mindig ezt a számot hallgattam végig. És aztán az egyetemen is mindig, amikor valami gondom volt, akkor valami erőt merítettem belőle. És ugyanígy volt Amerikában is, ez a lemez ott van” – mesélte a műsorban Karikó Katalin.

A koronavírus kapcsán világhírűvé váló tudós a műsorban beszéltek többek között az Amerikában elszenvedett viszontagságokról, például arról is, hogy egy munkavita miatt kitoloncolás tárgyává is vált. De elmesélte azt is, hogy már középiskolában mi motiválta biológiából, hogy óriási tudásra tegyen szert.