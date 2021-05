Pangtak a mozik az első hétvégén: ötszázszoros visszaesést hozott a pandémia

Összesen 496 mozijegyet, a két évvel ezelőtti szám mintegy ötszázadát vásárolták a magyarok a mozik november óta első hétvégéjén. A toplistára így 100 néző alatti filmek is felkerültek, de akadt olyan vetítés is, amit tizen sem láttak.

Összesen 496 mozijegyet vásároltak Magyarország területén május első hétvégéjén, egyben a november óta első első olyan napokon, amikor nyitva tarthattak a mozik – számolt be róla a Filmforgalmazók Egyesülete összesítéséből. A rekordalacsony számhoz azon túl, hogy kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatóak a mozik az is hozzájárulhatott, hogy a legtöbb multiplexet üzemeltető, legnagyobb hálózat még zárva tart, ráadásul egyelőre még csak egyetlen egy új filmet mutattak be.

A heti mozis nézettségi toplista első helyére 108 nézővel: ezt a számot a Boszorkányok című, 26 hete bemutatott film került. A filmet országos szinten összesen hét vásznon vetítették. A toplista második helyére a 27 hete bemutatott Trollok a világ körül című animációs film került, 78 nézővel, harmadikra pedig a 41 hete bemutatott Scooby, 83 nézővel(a toplista mozijegyek árai és nem a látogatottság alapján rangsorol).

Az összesen vetített 12 film közül a Greenland - Az utolsó menedék volt a legkevésbé népszerű.Az összesen egyetlen teremben vetített akciófilmre mindössze kilenc néző volt kíváncsi.

Éredekesség, hogy 2019-ben a május 2-i hétvégén több mint 227 ezren voltak moziban, tehát majdnem 500-szor annyian, mint idén ugyanakkor. Lesz tehát mit behoznia a moziknak és filmforgalmazóknak, ha talpra akarnak állni a pandémia után.