Netflix, HBO Go: őrületes premierek érkeznek a következő napokban

Akár karanténban ül valaki otthon, vagy egy kimerítő nap után vetődik le a kanapéra, mindig jól jön, ha van mivel elterelni a gondolotakat. Akár új ingerekre, izgalmakra, akár nyugira vágyik is az ember, a streaming eddig még senkit sem hagyott cserben. Mutatjuk, mit nézhetnek a magyarok a jövő héten az HBO GO-n és a Netflixen.

Magyarországon a két legelterjedtebb szolgáltató a Netflix és az HBO GO, és bár jövő héten végre igazi tavaszias időt jósolnak, este 10 után akkor sem lehet senki az utcán - hacsak nem munkaügyben -, és így is vannak, akik karanténban rekedtek. Hiába nyitottak az üzletek négyzetméter alapon, a mozik még mindig zárva vannak, így új filmélményeket az online szolgáltatóktól remélhetünk. Minden héten van mit várni.

A Netflixen jövő héten szerdán (04. 14.) érkezik a kínálatba a Prime Time című lengyel thriller, csütörtökön pedig az Érted bármit című japán romantikus dráma. Pénteken új sorozattal jelentkezik a szolgáltató: a Why are you like this? egy ausztráliában játszodó szatíra, három jóbarát kalandjairól.

Az HBO GO-nak ezen a héten egyértelműen a legnagyobb dobása, hogy csütörtöktől a Jóbarátok összes évadát el lehet majd kezdeni darálni. De nézzük az újdonságokat részletesen:

Április 12., hétfő

Aki új, izgalmas sorozatot keres, az megtalálta, ugyanis hétfőtől kezdődik a The Nevers című drámai kaland, melynek története szerint Viktória királynő uralkodásának utolsó éveiben Londonban egyre-másra bukkannak fel az „Érintettek”: főleg nők, akik hirtelen addig nem látott furcsa képességekről számolnak be. Ezek között vannak bájosak, de nyugtalanítóak is. Egyikük Amalia True (Laura Donnelly), a titokzatos, gyors öklű özvegy, társnője pedig Penance Adair (Ann Skelly), a zseniális fiatal feltaláló. Ők ketten állnak a gyarapodó csoport élére és vágnak bele a nagy feladatba, hogy helyet teremtsenek maguknak a merev viktoriánus társadalomban, ám ehhez meg kell küzdeniük számos, ha nem az összes olyan erővel, amely nem nézi jó szemmel a különleges képességű emberek puszta létezését sem.

Aki izgalmak helyett inkább egy kis nyugira vágyna, az se csüggedjen, mert érkezik A nyugalom világa című 10 részes doku minisorozat is. Ezzel a sorozattal beléphetünk a filmnézés egy teljesen új dimenziójába, amely ötvözi a hipnotikus képeket az A-kategóriás sztárok – köztük Mahershala Ali, Prinyanka Chopra, Idris Elba, Oscar Isaac, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu, Cillian Murphy, Keanu Reeves és Kate Winslet – által elbeszélt történetekkel. Minden egyes relaxáló mesét különböző sztárhang kelt életre, és ami a leglényegesebb, hogy mindet úgy alkották meg, hogy átalakítsák érzelmi állapotunkat. A tudományos alapokon kidolgozott narráció, az elbűvölő zene és a lenyűgöző felvételek a nyugalom szigetére repítenek, természetes módon ellazítva a testet és az elmét egyaránt.

Új résszel jelentkezik a Város a hegyen második évada (Kevin Baconnel) és folytatódik a John Oliver-show.

A jövő hét filmek terén egy romkommal indul: érkezik A kóser csók, amelyben két izraeli nő beleszeret egy német nőbe, illetve egy palesztin férfiba, ennek folyományaként káosz üti fel a fejét. Maria Németországból Tel Avivba utazik, és amikor megérkezik szerelme, Shira lakásába, egy, a lánykérést illető aprócska ballépés mitikus méreteket öltő romantikus utazássá terebélyesedik.

Április 13., kedd

Folytatódik a Bezzegszülők második évada, és a Spencer harmadik évada. Új filmek terén pedig szintén romantikus, de ezúttal dráma kerül a kínálatba: a Mennyei napok (1978). Nagyszerű apropó egy kis nosztalgiázásra a fiatal Richard Gere-rel. A történetben a múlt század tizes éveinek közepén Bill, a chicagói acélmunkás végzetes összetűzésbe kerül a főnökével. Az ifjú az amerikai Délre menekül a húgával, Lindával, és a barátnőjével Abbyvel, vándormunkásként dolgoznak Texasban. Az egyik farmon a gazdag és beteges tulajdonos belszeret Abbybe, abban a hitben, hogy a lány Bill testvére...

Április 14. szerda

Szerdán folytatódik a Mayans M.C., a Kemény motorosok saga spin-offja. Érkezik egy dokumentumfilm is, a Városaink: Utazás Amerika szívébe. Ebben az alkotók megvizsgálták, hogy Amerika kisvárosai hogyan reagáltak a közelmúlt kudarcaira, visszaeséseire, változásaira, és váratlan összefüggéseket találtak a személyes történetek, a közösségi cselekedetek és a történelem íve között. A gyakran cselekvésképtelen szövetségi kormány helyett ötletes helyi kezdeményezések vittek sikerre egy-egy projektet és ebből jó néhányat be is mutatnak.

Április 15., csütörtök

Rengetegen várhatják már tűkön ülve a csütörtököt, hiszen a Jóbarátok (Friends) minden évadának minden epizódja egyszerre felkerül magyar szinkronnal és felirattal az HBO kínálatába. Folytatódik még a Fehér hó, negyedik évada, melynek főszereplője maga a kokain.

Április 16., péntek

Elérhetővé válik A végállomás gyermekei című német filmdráma. Ebben Christiane, Stella, Babsi, Axel, Michi és Benno együtt járnak bulizni, és közben egyre szorosabb kapcsolat alakul ki közöttük Berlin mámorba fulladó klubjaiban és underground partijaiban. Erősek, bátrak és vadul élik az életüket ebben a földi mennyországban, ami elsőre színes, merész és izgalmas kavalkádnak tűnik.

A csoport középpontjában Christiane áll, akinek életét szülei válása szakítja szét. Miután elszökik otthonról, rögtön fejest ugrik ebbe a csábító alvilágba. A fiatalok hedonista módon ugrálnak az egyik izgalmas lehetőségből a másikba, közben megélve az eufória csúcsait és a rákövetkező sötét, veszélyes mélypontokat. Ahogy életük kanyarog és kapcsolataik változnak, saját egyéni traumáik olyan spirálba sodorják őket, amelyből néhányan már soha nem fognak kilábalni.

Április 17., szombat

Ezen a héten a romantika uralja a filmkategóriát, erre erősít rá a Lezárások, kezdetek is, melyben Daphne (Shailene Woodley) egy csúnya szakításból próbál magához térni, de csak sodródik. A nővére lakásában élve szemtanúja testvére és sógora veszekedéseinek, ami csak fokozza az egykor idealista Daphne-nak a hosszú távú kapcsolatokról alkotott lesújtó véleményét. Egy partin találkozik két jóbaráttal, Frankkel és Jackkel és elkezd őrlődni a két nagyon különböző férfi között, akikhez egyaránt vonzódik.

Felkerül az online tékába a Másik életem is, ami inkább csak dráma: a fiatal és félénk Ariel, a kolumbiai varrónő szeretné elveszíteni a szüzességét, de az erre tett kísérletek fájdalmasnak és kivitelezhetetlennek bizonyulnak. Hamarosan megdöbbentő igazság birtokába jut: interszexuálisnak született, mindkét nem ivarszerveivel, és ezért még csecsemőként számos műtéten esett át, hogy szülei lányként nevelhessék. Ez a felismerés elindítja az önmegismerés útján.

Április 18., vasárnap

Az Isten hozott Senkiföldjén első évada egy az egyben felkerül a streamingre, így akár egyből le is lehet darálni: a Senkiföldjén kiszámíthatatlanok és zordak az elemek, és az idegenek nem mindig boldogulnak errefelé. Egy napon ideérkezik egy optimista tanárnő, aki itt szeretne új életet kezdeni, de hamarosan rá kell döbbennie, hogy ebben a városban az egyetlen, aki megközelítőleg úgy viselkedik, mint egy érett felnőtt, az egy tizenkétéves kislány.

Aki inkább filmezne, az beteheti a Gundala című harcművészeti akciófilmet is, és beléphet ezáltal Joko Anwar író-rendező különleges filmes univerzumába, amely Indonézia népszerű képregény-szuperhősének és alteregójának, Sancakának a történetét mutatja be. Eszerint Sancaka azóta az utcán él nehéz és kegyetlen körülmények között, amióta szülei elhagyták. Csak úgy élhette túl a viszontagságokat, hogy mindvégig önmagát és saját biztonságát tartotta szem előtt. Ám amikor a gonosz bandavezér, Pengkor és árva orgyilkosokból verbuvált ördögi csapata kezdi átvenni az irányítást Jakartában, a bűnözés a városban csak egyre súlyosbodik, és igazságtalanság söpör végig az egész országon. Ez az a pont, amikor Sancakának el kell döntenie, hogy továbbra is önmagának élve szemet huny-e az elharapózó események felett, vagy végre felvállalja különleges képességeit és az elnyomottak hősévé válik.

Sokkal inkább a valóság talaján áll a Papírok nélkül című dráma, mely négy történetet mesél el az elvágyódásról és a szeretetről, a bevándorlásról és az identitás kérdéseiről. Négy különböző dilemmáról, amelyekben közös pont az illegális migráció összetett témája.