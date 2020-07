Indul a razzia: félmillió családnak jöhet a méregdrága kazáncsere, kéményfelújítás

A járvány lecsengett, újraindulnak a kéményellenőrzések is: nem jó ötlet elfelejteni a kéményseprők által megadott időpontot, hiszen egyfelől megbüntetnek, ha nincs leellenőrizve a kémény és a gázkészülékek, másrészt pedig jobb ha mielőbb kiderül, hogy nem biztonságos a fűtési rendszerünk. Az igazán fájdalmas procedúra viszont csak akkor veszi kezdetét, ha a szakember szerint menthetetlen a régi típusú gázkazán. A pár éve hatályba lépett kazáncsere-rendelet értelmében ugyanis kizárólag ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel. A kivitelezés, engedélyezés költsége viszont ebben az esetben akár milliós tétel is lehet.

Újraindítja a koronavírus-járványhoz kötődő veszélyhelyzet miatt elhalasztott kéményseprést július 1-től az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kéményseprőipari szervezete. Budapest, Vas és Fejér megye kivételével minden megyében folyamatosan mennek ki az értesítők a kéményellenőrzés időpontjáról azoknak, akiknek az éves ellenőrzést március 17-ig nem végezték el.

Nemrég a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (Főkétüsz) is bejelentette, hogy júliustól újra ellenőrzik a kéményeket, szintén arra kérnek mindenkit, hogy az értesítőn szereplő időpontban legyen otthon.

Sokan nem tudnak a rendeletről

Rengeteg magyart valóságos hidegzuhanyként ér, hogy bizony csereérett a gázkészülék, és rendbe kell tetetni a kéményt. Ha ugyanis már menthetetlen az évtizedekkel ezelőtt beszerelt készülék, hosszadalmas, és méregdrága procedúra veszi kezdetét. Azon túl, hogy új készüléket kell venni, a pár éve bevezetett előírások szerint ez kizárólag kondenzációs kazán lehet. Hogy pontosak legyünk,

a 813/2013/EU és a 814/2014/EU kazáncsere-rendelet értelmében 2016. július 1-jétől kizárólag ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel.

2018. szeptember 26-tól már minden lakóingatlanra vonatkozik a gázkazánok telepítésére, vagy cseréjére vonatkozó előírás. Nincs kivétel, nincs türelmi idő. Sőt, a rendelkezések szerint a gyártóknak meg kellett szüntetniük a magyar piacon 2017 februárjában megjelenő, turbós kazánok helyére kémény-átalakítás nélkül felszerelhető TURBO kondenzációs ErP kazánok forgalmazását. Így az előírást már ezzel a megoldással sem lehet kijátszani; hiába próbálkoztak ezzel többen is korábban (azoknak pesze nem kell leszerelniük, ahol van már rá engedély).

És itt jön a baj...



A szabályozás komoly gondot jelenthet azoknál a fogyasztóknál, akiknél az égéstermék-elvezetés gyűjtőkéményen vagy úgynevezett ALU egyedi füstgázelvezetésen keresztül történik. A szabály értelmében ugyanis, ha a ház egyik lakójának régi típusú kazánja elromlik, akkor az összes lakó köteles vállalni a kazáncsere- és kéményátalakítás költségét, mert gyűjtőkéménybe csak azonos típusú készülékek köthetők be. A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete tavaly úgy számolt, hogy a hazai társasházak 95 százaléka nem rendelkezik megfelelő gyűjtőkéménnyel, nagyjából 90 ezer műszakilag problémás kéményt kellene azonnal lecserélni, amely összesen ötszázezer háztartást érint.

Szakemberek szerint egy 40 lakásos társasháznál a kéményfelújítás költsége 200-300 ezer forintos tétel, háztartásonként! Viszont, ha valaki önálló kéményen van, akkor a költségek sem oszlanak meg. Egyéni kialakítás esetén az új készülék (alaphangon 250-300 ezer forint), a kémény átalakítása (alapdíj min. 50-60 ezer forint, utána folyóméterenként 10-20 ezer forint), na meg az engedélyeztetés (a kéménybélelés engedélyezésén túl, a tüzelő berendezés működési elvének változása miatt gáztervre is szükség lehet*) akár bő 1 millió forintba is fájhat, és akkor az egyéb felmerülő gikszerekről (a készülék cseréje közben például kiderül, hogy a gázcsöveket is ajánlott cserélni a lakásban) még nem is beszéltünk.

* A tüzelő berendezés működési elvének változása miatt kéménybélelésre, vagy kéményseprői szakvéleményre van szükség, de a legtöbb esetben gázterv helyett az egyszerűsített készülékcsere bejelentés elegendő. Az egyszerűsített készülékcseréről érdeklődjön gázszolgáltatójánál.

De mégis miből?!

Mivel sokan nem ismerik a rendeletet, nincsenek is felkészülve arra, hogy hirtelen ekkora összeget kelljen kifizetni. Márpedig nincs mese, ha szabálytalanságot találnak a kéményseprők, azt orvosolni kell - ajánlatos még a fűtési szezon előtt, hogy ne kelljen fagyoskodni. Ilyenkor jöhet jól egy személyi kölcsön, amiből fedezni lehet a munkálatok költségeit, elkerülve a későbbi kellemetlenségeket. Ráadásul év végéig érvényben marad a THM-plafon is, így most kedvezményesen, maxumim 5,75 százalékos THM-el lehet személyi hiteleket felvenni. Hogy kiderítsük, hol, és mennyiért tudunk most pénzhez jutni, a Pénzcentrum kalkulátorához fordultunk.

Kalkulátorunkban 1 millió forintos hitelösszeget és 60 hónapos futamidőt adtunk meg - ennyiből megoldható a dolog akkor is, ha a kéménnyel és a kazánnak is baaj van például. A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, THM-plafon utáni havi 20 119 forintos törlesztőrészlettel a CIB Bank nyújtja (THM 2021-től 7,69%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen 20 126 forintos plafon utáni törlesztőt (THM 8,10%) ígérő ajánlata sem. Emellett érdemes még megemlíteni a Cetelem, a Cofidis, valamint a Budapest Bank konstrukcióját is.