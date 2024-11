Elképesztő, ami a hazai ingatlanpiacon történik: brutális a növekedés, ezt keresik most a magyarok

Formálódik a minilakások iránti kereslet a hazai ingatlanpiacon. Zömében még mindig a befektetők keresik őket, azonban erősödött az otthonteremtési céllal szerződők köre is a kislakásokat választók között a fővárosban. A csekély, 20 négyzetméteres vagy az alatti méretű lakások átlagosan 18,5 millió Ft-os kiadást jelentenek, vagyis a fővárosi átlagnál 39,5 millióval kevesebbet költenek rájuk a vevők. Négyzetméterenként átlagosan 1,08 millió forintot, vagyis a budapesti használt lakások átlagánál 20%-kal többet kérnek értük az eladók. Kislakásra Budapesten 350 ezer-1,63 millió Ft/m2 között költöttek a vásárlók a Duna House idei értékesítési adatai alapján.

Meglódult a hazai ingatlanpiaci kereslet 2024-ben, amelyre az idei évtől megújult feltételekkel igényelhető otthonteremtési támogatások, valamint a kedvezőbb hitelkamatok is jelentős hatással voltak. A saját célra történő ingatlanszerzés mellett ismét fokozódott a befektetők aktivitása is, az októberi adatok szerint a fővárosban mért 40%-os befektetői arány az idei év eddigi legkiemelkedőbb eredménye volt.

A megvalósult adásvételek között már érezhető a befektetők jelenléte, 2025-ben pedig további erősödést várunk mind az otthonteremtők, mind a befektetési céllal szerződők körében. A rövid távú lakáskiadás szabályozása azonban már most formálja a keresletet, amely nem csak a preferált lokáció terén, de a választott ingatlanok méretén is érezhető

– mondta el Máté Ferenc a Duna House Vezérigazgató-helyettese.

A korábban főként befektetők körében népszerű, 20 négyzetméteres, vagy az alatti élettérrel rendelkező minilakások iránti kereslet a tavalyi évhez képest enyhült: országos tekintetben a befektetési céllal között adásvételek 2%-a volt ilyen alapterületű ingatlan 2023-ban, míg az idei évben 1,5% alá csökkent az arányuk az adatok szerint.

Az összes hazai ingatlantranzakciót vizsgálva is mérséklődött a minilakások iránti érdeklődés, a tavalyi 1%-ról, 0,6%-ra csökkent az arányuk. 2024-ben is többségében a fővárosban (64%) találtak gazdára ezek a kislakások, az értékesített 20 négyzetméteres vagy az alatti ingatlanok 36%-a vidéki minilakás vagy kerttel rendelkező kisház volt. A kis alapterület országszerte továbbra is főként a befektetőket (60%) vonzotta leginkább, a tranzakciók ötöde kisebb ingatlanba költözés miatt, 13%-uk első lakás szerzése céljából zárult.

A budapesti minilakások iránti érdeklődés terén érik igazán a változás: a többség (55%) még mindig befektetési céllal választja ezeket a lakásokat, míg a tavalyi 9%-ról 15%-ra emelkedett az első lakást vásárlók aránya a csekély alapterületű ingatlanok tranzakciói között, 20% kisebbe költözés, 10% a generációk különválása miatt szerződött ilyen méretű lakásra. Míg 2023-ban a legtöbb apró otthon Terézvárosban, Erzsébetvárosban, valamint a XIII. kerületben talált gazdára, addig az idén új tulajdonoshoz került minigarzonok zöme Erzsébetváros mellett a IV., valamint a XX. kerületben helyezkedett el.

– tette hozzá a szakértő.

Akár bérbeadás útján tervezik hasznosítani, akár saját használatra keresik az ügyfelek az alacsony élettérrel rendelkező lakásokat, mindenképpen érdemes az átlagosnál magasabb négyzetméterárakkal számolni. Idén a használt, fővárosi ingatlanok átlagos négyzetméterára 903 ezer forintra emelkedett, míg a minilakásokat átlagosan 1,08 millió forintért lehetett megvásárolni, ami 20%-os eltérést jelent. Tavalyhoz képest a kislakások négyzetmérerenként 4%-kal lettek drágábbak Budapesten, és átlagosan 18,5 millió forintos ráfordítást igényeltek a vevők részéréről, míg egy fővárosi, átlagos, 64 négyzetméteres használt lakás megvásárlása 39,5 millió forinttal kerül többe.

Millió feletti négyzetméteráron a fővárosi kislakások 61%-a kelt el, a legtöbbet, 1,63 millió forintot az I., valamint a II. kerületben található minigarzonok esetében fizettek a vevők, míg a legalacsonyabb négyzetméterárat (350 ezer Ft/m2) egy pesterzsébeti kislakásért kért az eladó a 2024. január-október közötti értékesítési adatai alapján.