Itt találhatóak a legjobban pörgő lakások Budapesten: mindenki ezekre pályázik, sietni kell

A Jófogás apróhirdetési platform októberi felmérése szerint egy tipikus hazai ingatlanvásárló számára az ár még az elhelyezkedésnél, állapotnál vagy energiahatékonyságnál is fontosabb tényező. Az ingatlanpiac idei fellendülése a Jófogás Ingatlan számaiban is megmutatkozik, októberi statisztika alapján a legtöbb ingatlan másfél hónap alatt talált gazdára az online piactéren.

Ismét pörög a magyar ingatlanpiac, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb lakáspiaci felmérése alapján az idei év első felében a használt lakások eladása közel egyharmadával, az új lakásoké 54 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ennek apropóján a Jófogás utánajárt, mely városokban és kerületekben a legélénkebb a kereslet, milyen ingatlanokat keresnek a vásárlók, és milyen kihívásokkal szembesülnek jelenleg az eladók és a lakást keresők.

Vásárlás vidéken, bérlés az agglomerációban

Az, hogy a lakásvásárlók és bérelni szándékozók milyen régiókban keresnek ingatlant meglehetősen változatos képet mutat a Jófogás felületén történő böngészések és adásvételi statisztikák alapján. A vásárlók körében októberben Debrecen vált a legnépszerűbb célponttá, ezt követi Budapest XI. kerülete, míg a top háromban Miskolc is helyet kapott. Budapesten belül a XI., XIII., és XIV. kerület számít a legkeresettebbnek, vidéken pedig az előbbiek mellett Békéscsaba és Kecskemét.

A kiadó ingatlanok piacán a tíz legkeresettebb terület között Pest vármegye dominál. A főváros esetében inkább külső kerületek: a XXI., a XVII., valamint a XVIII. kerület a legfelkapottabb, míg az agglomerációs települések közül Vácon, Szigetszentmiklóson, Vecsésen és Szentendrén keresnek bérleményeket.

Nem meglepő módon a fővárosi ingatlanok számítanak a legdrágábbnak, a nyári szezonális visszaesés után az árak szeptemberben a Jófogás adatai alapján ismét növekedésnek indultak az egyetemisták helykeresésének köszönhetően. Budapesten múlt hónapban az átlagos lakásbérleti ár 250 ezer forint volt. Ugyanakkor számos vármegyében vetekszenek a bérleti díjak a Pest vármegyei árakkal. Hajdú-Biharban a Jófogás adatbázisa alapján az átlagos bérleti díj az elmúlt évben meghaladta a 250 ezer forintot, valamint Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye is 200 ezer forint körüli átlaggal bír. A legolcsóbbnak Békés, Zala és Vas vármegyék bizonyulnak, mindhárom esetben 140 ezer forint környékén alakul a havi lakbér.

Az ár még a lokációnál és az állapotnál is fontosabb

A Jófogás által közel kétezer felhasználó megkérdezésével készült felmérés alapján az ár a legmeghatározóbb szempont a vásárlók számára, még az ingatlan állapotánál és lokációjánál is fontosabb tényezőnek bizonyult. Bár az energiahatékonyság népszerű téma, csak korlátozott

szerepet játszik a döntéshozatalban. A válaszadók 80 százaléka legfeljebb 800 ezer forintos négyzetméteráron tudna lakást vásárolni, míg a bérlők több mint háromnegyede 150 ezer forintot adott meg, mint ideális havi bérleti díj. Az ingatlankeresés során a válaszadók több mint felének a legnagyobb akadályt az irreálisan magas árak jelentik, ugyanakkor az eladók többsége bevallása szerint az árakban rugalmas lenne, hiszen közel 70 százalékuk nyitott az alku lehetőségére.

Online kerülnék meg az ingatlanközvetítőket

A kereslet és a kínálat könnyebb találkozása érdekében inkább a több csatornán való megjelenést preferálják: az eladók közel 40 százaléka több online portálon hirdet egyszerre, és minden negyedik eladó a közösségi média felületeit is igénybe veszi – az ingatlanközvetítő bevonása ritkább. Emellett megoldásként a válaszadók fele kiemelési lehetőségeket vesz igénybe a Jófogáson, hogy növeljék hirdetéseik láthatóságát. A kérdőívet kitöltő hirdetők negyedének már volt pozitív tapasztalata a platformmal korábban, 21 százalék a költséghatékonyság miatt dönt a Jófogás mellett, ötödük pedig az egyszerű kezelhetőség miatt. A legnépszerűbb válasz mégis az ismertség, nagy látogatottság volt, ezt 33 százalék jelölte meg.

A hirdetések részletessége szintén kiemelt szerepet kap a piacon: az ingatlant keresők több mint egyharmada a feltöltött képek minőségét és a leírás részletességét tartja a legfontosabbnak a kérdőívre adott válaszok alapján. Ezt felismerve az eladók túlnyomó része fotót is csatol a hirdetéseihez, és minden második esetben alaprajzot is mellékelnek, bár energiahatékonysági adatok és videók ritkábban fordulnak elő. Ezzel viszont szintén meggyőzhetőek a vevők: a Jófogás platformján különösen népszerűek a jó állapotú vagy felújított, modern hőszigeteléssel és energiatakarékos megoldásokkal ellátott ingatlanok, amelyek az alacsonyabb rezsiköltségek miatt vonzzák az érdeklődőket. Az eladók és a vevők érdeke is a gyors és jó üzlet, a Jófogás felmérése alapján pedig ez nem elérhetetlen cél, ugyanis a válaszadók harmada relatív gyorsan, három hónapnál kevesebb idő alatt megtalálta az ideális ingatlant bevallásuk szerint.