Nagyon jól járt, aki most adna el ilyen ingatlant: viszik, mint a cukrot, szinte pikk-pakk elkelnek

A tavalyi átlagnál egyelőre több időt töltenek a piacon az ingatlanok, de a forgási sebesség közelít az egy évvel ezelőttihez, a panellakások esetében pedig már meg is haladja azt. Használt házat a legnehezebb eladni, de ebben a szegmensben is megállt az értékesítési idő növekedése - derült ki az Otthon Centrum országos összesítéséből.

Az idei év első nyolc hónapjában a korábbiakhoz hasonlóan a panellakásokat lehetett a leggyorsabban eladni, átlagosan 87 nap alatt, míg a téglalakások sikeres értékesítéséhez 109 napra, a házakéhoz pedig 184 napra volt szükség– ismertette az ingatlanpiac forgási sebességét összegző, országos felmérés számait Kosztolánczy György vezérigazgató.

"A jelenlegi adatok a téglalakások, valamint a házak esetében is magasabbak a tavalyi átlagnál, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a második negyedévtől minden szegmensben megállt, a lakások esetében pedig csökkenésnek indult az értékesítési idő" – árnyalta a folyamatokat a vezérigazgató.

A panellakások átlagos értékesítési ideje az első nyolc hónapban 87 nap volt, ami 2 nappal kevesebb, mint a 2023-as év átlaga. A II., illetve a III. negyedévben 80 nap köré süllyedt a szegmens értékesítési ideje, ami a téli időszakhoz képest bő két héttel jelent rövidebb értékesítést.

A legjobban a fővárosban pörög a panelpiac, ahol 80 napra, Budán és a belvárosban 75 napra csökkent az értékesítési idő. A hat régióközpont 80 napos értéke a pesti peremkerületekkel megegyező. Pest vármegye 91 napja átlagos. Átlag feletti, 110 napos értékesítési idő a 100 ezer főnél kisebb megyei jogú városokra jellemző, míg az 50 ezer főnél kisebb városokban 120 nappal lehet számolni. A településméret csökkenésével tehát nő az értékesítéshez szükséges idő ebben a szegmensben.

A téglalakások átlagosan 109 napot töltenek a piacon, ami 9 nappal haladja meg az előző évi átlag értéket. Ugyanakkor a II., illetve III. negyedéves, 104 napos értékek itt is két héttel alacsonyabbak az I. negyedév átlagánál. Az alacsonyabb értékek ennél az ingatlantípusnál is a nagyvárosokban, kiváltképp a fővárosban fordulnak elő. A budai térségben egyedüliként ment 100 nap alá a piacon töltött napok száma, de a belvárosi kerületek 102 napos értéke is kedvezőbb az átlagnál. A külső pesti kerületekben, valamint a régióközpontokban 115 nap az irányadó, a 100 ezer főnél kisebb településeken – beleértve az agglomerációt is – átlag feletti, 120-125 napos értékek a jellemzőek, míg a településtípusok között csak minimális a különbség.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A használt házak piacán átlagosan 184 nap a forgási idő, ami egy hónappal hosszabb, mint az előző év átlaga. Ugyanakkor a II. negyedévtől ebben a szegmensben is megállt a piacon töltött idő növekedése, a III. negyedévtől pedig egy hetes csökkenés mérhető a forgási időben – jelezte Kosztolánczy György.

A legkedvezőbb érték itt is a budai kerületek sajátja, 130 nappal. A községek átlaga 170 nap, amelyet elsősorban a nagyvárosokhoz közeli települések, valamint a népszerű üdülőhelyek vásárlásai húztak fel. A hat régióközpontban és az agglomerációban 180 nap az átlagérték, míg a 100 ezer főnél kisebb városokban és a külső pesti kerületekben kicsivel fél év felett alakult az értékesítési idő.

Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA