Iszonyatosan beindultak a magyarok ezekért a lakásokért: mindenki most akar vásárolni

Komoly változásokat hozott az augusztus az országos lakáspiacon, a kereslet erősödött és átalakulóban van, ami kezdi felszívni a kínálatot - derül ki az ingatlan.com közleményéből.

Az eladásra kínált lakóingatlanok iránti kereslet éves szinten 18 százalékkal nőtt és megközelíti a három évvel korábbit, több vármegyében pedig a kereslet már meg is haladta a 2021-es szintet. Budapesten belső városrészeiben, az V., a VI. és VII. kerületben a befektetőknek köszönhetően 40-50 százalékkal nőtt a kereslet 2023 augusztusához képest. Közben a fővárosi agglomeráció még nehezen talál magára.

A kínálati oldalon is látható a kereslet élénkülése, havi és éves összevetésben 1-3 százalékos csökkenés következett be augusztusban.

A kereslet felfutása a kínálatot is elkezdte felszívni, ami ennek megfelelően csökkenő tendenciát mutat - áll az cég összeállításában, amely az országos lakóingatlan-piac keresleti és kínálati oldalán történt augusztusi változásait ismerteti.

Lendületben a kereslet

Az eladásra kínálat lakóingatlanok iránt közel 300 ezer telefonos érdeklődést mért a portál augusztusban, ami 18 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 2022 azonos hónapjához képest 12 százalékos a bővülés és mindössze 5 százalékkal marad el a 2021 augusztusában látott szinttől.



A lakásvásárlók két-három évnyi lemaradást dolgoztak le idén augusztusban. Budapesten a csak egy százalékkal volt kisebb a kereslet az eladó lakások és házak iránt mint 2021 augusztusában. Ugyanígy Hajdú-Bihar vármegyében pedig a vevők aktivitása ugyanakkora volt mint három évvel ezelőtt, ami főként a debreceni lakáspiac lendületének köszönhető. Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém vármegye idén már a három évvel korábbinál nagyobb kereslettel zárta az elmúlt hónapot

- ismertette a részletes adatokat és tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.



Az éves összevetésben látható 18 százalékos keresletélénküléshez képest Békés és Pest vármegyében mindössze 3, illetve 8 százalékos növekedést történt. A szakember szerint a viszonylag gyenge Pest vármegyei adat azt mutatja, hogy a fővárosi agglomeráció lakáspiaca még nem tért magához a tavalyi megtorpanást követően. “A budapesti agglomeráció gyengébb szereplése nem meglepetés, ezt már látni lehetett a felmérésünk lakásárindexének adataiból is.” - fogalmazott a szakember.

Miközben a fővárosi agglomerációban gyengébb teljesítmény látható, Budapest belső kerületeiben, az V.-ben, a VI.-ban és a VII.ben az egy évvel korábbinál 33-62 százalékkal volt erősebb a kereslet, 2021 augusztusához képest pedig 45-51 százalékos a növekedés. Ez pedig a befektetők folyamatos visszatérésének köszönhető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A belső fővárosi kerületek piacára hatással lehetnek a VI. kerületi népszavazás eredményei és a tervezett kormányzati intézkedések is az airbnb-szabályozással kapcsolatban. Balogh László hozzátette: “Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a keresleti térkép átrajzolódott az ingatlanpiacon.”

A kereslet már elkezdte felszívni a lakáspiaci kínálatot

Augusztus végén 145 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből válogathattak a vevők, ami havi és éves összevetésben 1, illetve 3 százalékos csökkenésnek felel meg. Az ingatlan.com szakértője szerint ez annak köszönhető, hogy az élénkülő kereslet elkezdte felszívni a kínálatot a lakáspiacról.

Augusztusban 27 ezer lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők a honalpukon.

Az év első nyolc hónapjában összesen 254 ezer friss hirdetés jelent meg országosan, ami stagnálást jelent az előző év azonos időszakához képest.