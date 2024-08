Nagyon fontos bejelentés jött az MVM-től: így áll most a rezsicsökkentett gáz kedvezménykiosztása

Az MVM 2024. augusztus 1-jétől ügyfelei érdekében automatikusan módosítja és minden napra rögzíti a rezsicsökkentett árú kedvezményes földgázmennyiséget a diktáláson alapuló és hőmérsékletfüggő havi számlázás, illetve az éves leolvasást követő elszámolások esetében. Így a tényhőmérséklettől független, előre rögzített értékek alapján történik a kedvezményes mennyiség kiosztása az év minden napjára.

Az MVM az ügyfelek visszajelzéseit figyelembe véve egyszerűsítette és tette tervezhetőbbé a kedvezménykiosztás módszerét. A kedvezménykiosztás megváltozása nem befolyásolja a kedvezményes évre vonatkozó rezsicsökkentett mennyiség eddig megszokott mértékét, azt az MVM újabb egy éves időszakra változatlan feltételekkel és áron biztosítja.

2024. augusztus 1-jétől az MVM Next a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben meghatározott havi fogyasztási eloszlást alkalmazza, így minden napra rögzített kedvezményes mennyiség kiosztását vezeti be a havi egyenletes részszámlákon kívül minden részszámla és elszámolószámla esetében. Egységes lesz a kedvezménykiosztás függetlenül attól, hogy az ügyfél csak fűtésre, vagy fűtésre és főzésre, illetve vízmelegítésre is használja a földgázt. A kedvezményes mennyiség kiosztása a jövőben jellemzően nem függ a tényleges hőmérséklettől, a kedvezmény mértéke minden napra előre rögzített.

A kedvezményes mennyiség kiosztása így alkalmazkodik a fűtési szezonhoz és a felhasználás ritmusához, hiszen a kedvezményes, rezsicsökkentett gázmennyiség télen magasabb, nyáron alacsonyabb. Az adott számlában elszámolt időszakon belül meg kell nézni, hogy melyik hónapból hány nap szerepel az elszámolásban, így lehet megállapítani a napi kedvezményes mennyiségek összegét.

Amennyiben az ügyfél az adott elszámolási időszak előtt nem használta fel a biztosított rezsicsökkentett árú gázmennyiséget, azt a megtakarítást az első lehetséges alkalommal felhasználjuk az adott időszak magasabb fogyasztásának részben vagy egészében a kedvezményes áron való elszámolására.

A 2024. augusztus 1-je előtti fogyasztásnál, ami még az előző kedvezményes évben volt, a korábban érvényes, tényleges napi hőmérsékleten alapuló jelleggörbe alapján osztják el a kedvezményt.

Az MVM korábban, 2024 áprilisától az egyenletes részszámlázás esetében egyszerűsítette a rezsicsökkentett árú kedvezményes földgázmennyiség kiosztását. Ezen ügyfelek esetében az éves mindenkori hőmérséklettől függetlenül egységesen, naparányosan valósul meg, azaz az ilyen elszámolást választó ügyfelek részére az év minden napján egyforma kedvezményes mennyiség jár a kedvezményes árammennyiség kiosztásához hasonlóan.