Itt a bírságidőszak, brutális csekket kaphatnak a háztulajok: nincs kegyelem, fizethet, aki ezt megszegi

Mint beszámoltunk róla, holnaptól az ország egész területére tűzgyújtási tilalmat vezetnek be. A Nébih figyelmeztet: az aszály és a rendkívül száraz biomassza miatt már egy kisebb szél is gyorsan terjedő tüzeket okozhat, melyek akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatüzekké is fejlődhetnek.

A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve az interaktív tűzgyújtási tilalom térképen jelölt tűzrakóhelyeket, a vasút- és közútmenti fásításokat, továbbá a parlag- és gazégetést is.

Kevesen tudják, csúnyí büntetés lehet a vége

Aki a tűzgyújtási tilalom alatt gyújtana tüzet, az komoly bírságot is kaphat. Az úgynevezett tűzvédelmi bírság kiszabására a szabálytalanságot észlelő hatóság jogosult, de emellett szabálysértési és környezetvédelmi bírság is várhat a szabályszegőkre.

A büntetés 10 ezer forintról indul, de bizonyos esetekben akár a több milliós összeget is elérheti, ha az eset súlyos környezeti károkat okoz!

A tűzvédelmi bírság megfizetése ugyanakkor nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól. A hatóságok szigorúan ellenőrzik a tilalom betartását, és súlyosabb esetekben akár bűncselekmény elkövetéséért is felelősségre vonhatják az illetőt.

Amennyiben a tűzgyújtás következtében másoknak anyagi kár keletkezik, az okozó személy polgári jogi felelősséggel is tartozhat, ami további anyagi következményeket vonhat maga után.

