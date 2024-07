Bekeményített Lázár János: nagyon komoly változások lesznek, erre senki sem készült

Lázár János nemrégiben bejelentette, hogy javasolni fogja a kormánynak a helyi iparűzési adó (HIPA) megreformálását, mivel szerinte az önkormányzatok sokszor nem hatékonyan használják fel ezeket az összegeket – írta meg a 24.hu

Újabb jogköröket vonhatnak el az önkormányzatoktól, a közlekedési miniszter javaslatára változhatnak a körülményei az iparűzési adó beszedésének. Lázár János szerint a módosítás azért indokolt, mert az önkormányzatok nem gazdálkodnak jól a bevétellel. Év elején már módosultak az iparűzési adó bizonyos feltételei, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke komoly veszélyt lát abban, hogy az önkormányzatok elveszíthetik a helyi adók feletti rendelkezést, és több regnáló polgármester is elégedetlenségét fejezte ki a változtatásokkal kapcsolatban.

Lázár János úgy véli, hogy véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy egyes településvezetők a helyi vállalkozók által befizetett adókat fesztiválokra és mulatságokra költik, majd a kormányhoz fordulnak pénzügyi segítségért.

Szerinte a helyi adóbevételeket inkább iskolákra, óvodákra, kórházakra és infrastrukturális fejlesztésekre kellene fordítani. Bár részleteket nem árult el a javasolt reformról, az MKOE régóta szorgalmazza a helyi adók megszüntetését, mert azok bonyolultak és nehezen kezelhetők.

Ruszin Zsolt azt is elmondta, hogy helyi adók eltörlését alaposan elő kellene készíteni, legalább öt évet szánva a változtatásokra. Szakmai egyeztetést is szükségesnek tart, hogy a kormány milyen módosításokat tervez, például hol szélesítené az adóalapot, hol mérsékelné, illetve milyen új adókat vezetne be. Ruszin szerint az adózási rendszer átalakítását következetesen kellene végrehajtani, hogy kiszámíthatóbb legyen mind a nagy-, mind a kisvállalkozások számára.