Máris elérte Magyarországot az ítéletidő: szupercellákkal, viharokkal csap le a rettenet

Nem várt estig a hidegfront és a szupercella, az ország északnyugati határához már most megkrlezik lassan az ítéletidő.

90 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak ma este az ország több megyéjében. Korábban ma már írtunk róla, hogy estére komoly csapadékmennyiség, szabályos vihar is érkezhet hazánkba, de úgy tűnik, hogy a szupercella ezt sem várja meg.

Az időkép azt írja, hogy északi-északnyugati tájainkra érkezik meg a lehűlést okozó hidegfront, ahol záporok, zivatarok jelezhetik érkezését. A szupercellával érkező vihartok és sézllökések elsősorban a határ közelében vonulhatnak majd nyugat-délnyugat felől kelet-északkelet felé.