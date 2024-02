Csodálatos égi jelenség tanúi lehetünk néhány nap múlva: ezt kár lenne elmulasztani

Február 15-16 estéjén igazi égi csodákat észlelhetünk. A csillagfedéseken túl ránk vár a Jupiter, a Hold és az Uránusz háromszöge. Végül pénteken égi kísérőnk a Fiastyúkban vendégeskedik - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja.

Csütörtökön számos izgalmas égi jelenség vár ránk, amelyeknek egy részét szabad szemmel is észlelhetjük - írták. 18:15-től egy égi háromszöget figyelhetünk meg a délnyugati égbolton. Szabad szemmel a kövér holdsarlóban és az alatta elhelyezkedő ragyogó Jupiterben gyönyörködhetünk. Az Uránusz és a fedések észleléséhez azonban segédeszközre lesz szükségünk.

Csütörtök este 40%-os holdfázisban gyönyörködhetünk, és a terminátor vonala mentén – az a vonal, amelyik elválasztja a látható és az árnyékos részt – káprázatos kráterek várják az észlelőket. A kora esti órákban a Theophilius–Cyrillus–Catharina hármas lesz észlelhető a Hold egyenlítője alatt.

A Theophilius a legmarkánsabb a három közül, amit teraszos falainak és többcsúcsos központi hegyének köszönhet. A tőle délre lévő Cyrillus-kráternél is megfigyelhető a központi csúcs, azonban falai lepusztultak. Végül a Catharina-kráterben egy másik becsapódásnak a nyomát is megfigyelhetjük. 23:00-kor már az északi részén az Aristoteles teraszos-sáncos falai, központi csúcsa és hatalmas sugársávjain túl a tőle délre lévő Eudoxus meredek, teraszos falait és több központi csúcsát is észlelhetjük. Kisebb távcsővel százszoros nagyításon már jól megfigyelhetőek a fentebb leírt felszíni csodák - írták.

A Fiastyúkban ragyogó félhold

Pénteken az év egyik legjobban várt csillagászati eseményét észlelhetjük, amelyhez nincs szükségünk segédeszközre. 18:30-kor a délnyugati égbolton, 64 fokos magasságban láthatjuk az 51%-os kísérőnket és a Fiastyúkot. Ekkor a Hold még több mint 1 fokra lesz a halmaztól, de már így is látványos lesz az együttállás. Ekkor hűséges égi kísérőnk északi részén egy kisebb távcsővel már észlelhetjük a holdi Kaukázus-hegységet (Montes Caucasus), továbbá a felette lévő, már jól ismert Eudoxus és Aristoteles kráterkettőst.

Szerencsénkre 22:23-kor a félhold már csak 33 ívpercre lesz a Hét Nővértől, ez csak egy kicsivel több mint a telihold átmérője. Ennek köszönhetően egy binokulár segítségével egyszerre láthatjuk hűséges égi kísérőnket és a Plejádok hét legfényesebb csillagát - írják. A már említett időpontban a terminátornak az északi része fölött lesz látható egy hatos csillaglánc, amely egészen az Alcyone csillagig tart. A csillagok észlelése szabad szemmel nem lehetséges, illetve binokulárban is nehézkes a Hold erős fénye, valamint a csillagok halványsága miatt.

Pénteki csillagfedések

A közeli együttálláson és a Hold felszíni csodáin túl egy csillagfedést is észlelhetünk. A HD 23753 nevű csillag 22:14-kor lép be a sötét oldalon. A csillag 385 fényév távolságban van és B típusú, emiatt kékes-fehérnek látjuk. A fényessége 5,41 magnitúdó, így egy binokulárral is van esélyünk észlelni a be- és kilépést. Az előbukkanása 23:01-kor lesz a Válságok Tengerétől északra.

Az előttünk álló hétvége során mindenképpen érdemes észlelni, mivel szabad szemmel is láthatjuk a Hold–Jupiter párosát, továbbá a Plejádok és a Hold randevúját. Távcsővel pedig krátertúrára indulhatunk, valamint a színpompás Jupiter felhőin és a Nagy Vörös Folton túl a távoli Uránusz zöldes korongját is megpillanthatjuk - írták.

További információk a csütörtöki és pénteki égi jelenségekről a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján olvashatók.