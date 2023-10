Rendkívüli, ami az időjárással történhet még októberben: újabb brutális hőhullám lesz, 25 fokkal

Megérkezett a friss időjárás előrejelzés a hétre, ugyan a hét elején még fázni fogunk, péntekre ismét visszatér a jó iső és az ország egyes helyein akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

Ugyan már mindenki elővette a meleg pulóvereket, őszi kabátokat a szekrényből, úgy néz ki a hétvégére ismét visszatér a polós idő, és akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. A friss előrejelzés a hétre:

Kedden változó mennyiségű fátyolfelhőzet szűri majd a napsütést, emellett északon-északkeleten gomolyfelhők is lehetnek az égen. Esni sehol sem fog. A Fertő-tó térségében a déli-délkeleti szél átmenetileg megélénkülhet. Délutánra 11-16 fokig melegszik a levegő.

Szerdán még többfelé fagyos lehet a reggel, majd napközben sok napsütés várható, délután kezd nyugat felől növekedni a fátyolfelhőzet, de estig csapadék sehol sem valószínű. Északnyugaton élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli-délkeleti szelet. Délutánra 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön változóan felhős égre, elszórtan futó záporokra is számítani lehet, de az esti órákban északkeleten a záporok mellett akár zivatarok is kipattanhatnak majd. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hazánk nagy részén 17-23 fokot mérhetünk, de az Északi-középhegységben és északkeleten csak 10-17 fok lehet.

Pénteken is marad a sok felhő, elsősorban északon-északnyugaton lehet kisebb eső, zápor. A déli-délnyugati szél továbbra is élénk, helyenként erős lesz. Tovább melegszik az idő, helyenként akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

EZ IS ÉRDEKELHET Így szerezhetsz szuperimmunitást idén ősszel a coviddal, influenzával szemben: ketyeg az óra A tavalyi járványszezonban nem egy nagy hullám volt, hanem inkább több, kisebb hullám a légúti megbetegedések esetében.

Felmérést készít a Pénzcentrum!

A Pénzcentrum idén is kíváncsi olvasói véleményére az óraátállítás kapcsán. Kérjük, hogy rövid kérdőívünk kitöltésével segítsd te is a munkánkat: