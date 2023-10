Hidegzuhany a fával fűtőkre: brutálisan zsebbenyúlós lesz az idei tél, ez sokaknak fog fájni

Várhatóan idén már nem lesz roham a tüzéptelepeken, ahogyan a kályhák iránti kereslet is visszaesett. Bár sokan tavaly télen jöttek rá, hogy nem bírnak az elszálló rezsiszámlákkal, a több százezres kiadást csak kevesen engedhetik meg maguknak.

Egy évvel ezelőtt jelentős roham indult a kályhákért, miután kiderült, hogy a rezsicsökkentés szabályainak változása miatt jelentősen elszállhatnak a gáz- és villanyszámlák. A tavalyi, a kályhák eladása szempontjából rekordév azonban már biztosan nem fog megismétlődni – írja a novekedes.hu. Tavaly pillanatok alatt elfogytak a kályhák az üzletekből, ezután a használtpiacon elérhető eszközöket is gyorsan felvásárolták.

Emiatt a tavalyi év során tulajdonképpen már a kályhaszezon kezdete előtt az véget is ért, mert minden készlet kifogyott. Mindez természetesen maga után vonta az árak elszállását is. Az idei fűtési szezon azonban nyugodtabb lesz – az energiaárak mérséklődtek, a tűzifáé pedig megmaradt a tavalyi árszinten, illetve bizonyos fajok esetében még csökkent is.

A meghatározó kemény tűzifák – akác, tölgy, gyertyán, cser, kőris – nettó ára 30 ezer forint körül mozog köbméterenként, az akác néhol drágább valamivel. A tüzelési célra szintén használható lágy fák – nyár, nyír, éger – olcsóbbak, ezek 20-22 ezer forintba kerülnek köbméterenként, ugyanakkor a fűtőértékük is csekélyebb.