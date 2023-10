Egyetlen magyar háztartásból sem hiányozhat ez a gép: hatalmas segítség lehet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ősszel együtt megérkezik a fejvakargatás, hogy mit kezdjünk kertünkben a lehullott száraz levelekkel és ágakkal. Égetni egyértelműen nem ajánlott a saját egészségünk érdekében, elszállíttatani is csak kisebb darabokban lehet az ágakat. Itt jöhet be a képbe egy jó minőségű aprító- vagy szecskázógép! A mulcsoláshoz szükséges alapanyagot is könnyedén előállíthatjuk vele, körforgásban tartva így a kerti zöldhulladékot. A Tudatos Vásárlók Egyesülete most a kiskertekben leginkább használatos elektromos aprító- és szecskázógépeket tesztelte, hogy könnyebb legyen a választás.

A termékteszt során 6 márka (AL-KO, Bosch, Einhell, Hurricane, Ryobi, Stihl) 9 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható termékét vizsgálták nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel együttműködve. A forgókésesek mellett 2 maróhengeres típust is értékeltek 5 fő tesztelési szempontot szerint: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! milyen hatékonyan aprítanak, illetve szecskáznak,

mennyire egyszerű velük manőverezni a kertben,

mennyire praktikus és egyszerű a használatuk,

mennyire hangosak,

illetve mennyire biztonságosak. A teszteredmények néhány tanulsága: Minden termék átment a mechanikai és az elektromos biztonsági vizsgán az alkalmazott szabványok alapján. Talán nem meglepetés, de kellemetlen hanghatásokra számítanunk kell. A decibelek ugyan adottak, de két ugyanakkora mért érték is eltérő szubjektív élményt nyújthat a valóságban. Így történt, hogy csupán az AL-KO Easy Crush LH 2810 és a Stihl GHE 140 termékeket nem ítélték kifejezetten zavarónak a szubjektív értékelés során. A Hurricane HMH-S-2400 és az Einhell GC-KS 2540 aprító- és szecskázógépéről pedig úgy vélekedtek, hogy elviselhetetlen a zajuk, a fülnek kellemetlen, s a közelükben nem lehet beszélgetést folytatni. Viszonylag jól manőverezhető a tesztelt gépek többsége. A Stihl GHE 140 aprító- és szecskázógépe lógott ki látványosan a sorból. Vele kifejezetten nehezen közlekedni terepen. Ez nem annyira jó hír, hiszen ott volna rá igény. Egy-egy termék is eltérő hatékonysággal aprított vagy szecskázott attól függően, hogy milyen típusú kerti hulladékot töltöttek bele. Ezért fontos, hogy választás előtt felmérjük, hogy jellemzően mire fogjuk használni a kiválasztott gépet. "Könnyű" kerti hulladék, nagyobb ágak, tüskés gallyak, tűlevelűek vagy lágyszárúak aprítására. A teszteredményekből kiderül, melyik aprító- és szecskázógépnek melyik az erőssége, vagy éppen a gyengesége. A tesztelt termékek átlagára 43 000 és 164 000 Ft között mozog. Az összesített eredmények alapján a legdrágább termék végzett az utolsó helyen. Az elsőn, sajnos nem a legolcsóbb végzett, viszont 110 000 Ft-os kategóriában már több aprítót és szecskázót is találhatunk, amely a legtöbb szempont szerint elfogadható eredményt ért el. További érdekes eredmények és a tesztelt aprító- és szecskázógépek részletes értékelése elérhető a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt oldalán, ahol könnyen össze is lehet hasonlítani a termékeket a különböző vizsgált szempontok és technikai paraméterek alapján.

Címlapkép: Getty Images

