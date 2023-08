Még tovább módosul a CSOK holnaptól: ezek a magyar járnak jól a hirtelen változással

A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) előírásait módosítja a kormány szeptember elsejétől. Az erre vonatkozó rendelet augusztus 30-án éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben. A Bankmonitor szakértői szerint a változás pozitívan érinti azokat, akik vállalt gyermek után szeretnék kihasználni a lakástámogatást.

2023. augusztus 30-án megjelent 406/2023. (VIII. 30.) Kormány rendelet alapján a családtámogatások több ponton is változnak szeptembertől. Érintett többek között a CSOK támogatás is, amely a lakáscélú állami támogatások egyik legfontosabb eleme - íjrák friss közleményükben. Drasztikus módosítás nem történt, ugyanakkor egyes igénylők, érdeklődők számára fontos előírásokat módosított, pontosított a kormány. Nézzük a részletet.

Mi változik, ha vállalt gyermekre igényelnénk a lakástámogatást?

A családi otthonteremtési kedvezmény meglévő és vállalt gyerekek után is igényelhető, ugyanakkor vállalt gyermekre kizárólag fiatal házaspárok kaphatnak CSOK-ot. Akkor minősül egy házaspár fiatalnak a jogszabály alapján, ha legalább az egyik fél a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 40. életévét.

Szeptember elsejéig legfeljebb két vállalt gyermek után járt a támogatás. (Ez alól az emelt összegű, 10 millió forintos támogatás eddig is kivételt képezett, azt ugyanis három vállalt gyermekre is igénybe lehetett venni.) Szeptember elsejétől a CSOK valamennyi formája igényelhető lesz akár három vállalt gyermek mellett is.

A gyermekvállalási határidő egységesen:

egy vállalt gyermeknél 4 év

két vállalt gyereknél 8 év;

míg három vállalt gyereknél 10 év.

Itt némileg szigorodnak az előírások, hiszen eddig az emelt, 10 millió forint összegű CSOK-nál a vállalt gyerekszámtól függetlenül a határidő 10 év volt. Például, ha egy pár a két meglévő gyermeke mellé harmadikat is vállalt, akkor a harmadik gyerek megszületésére 10 évük van jelenleg, míg szeptember 1-től 4 éven belül meg kell születnie a babának ahhoz, hogy teljesüljön a támogatási feltétel.

Jó hír, hogy ezt a szigorodó határidőt a már folyamatban lévő igénylésekre nem alkalmazzák.

A gyermekvállaláshoz köthető további könnyítésnek tekinthető, hogy a jövőben a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, ha a pár egyik tagja meghal. A későbbiek során ebben a tragikus helyzetben nem kell még azzal is foglalkozni, hogy a vállalt gyermek után kapott támogatás sorsa mi lesz. Ezt a módosítást a szeptember elsejét megelőzően kötött szerződéseke is alkalmazni fogják.

Ugyanakkor a támogatás esetleges visszafizetésével kapcsolatban szigorított a jogalkotó. Amennyiben a pár vállalt gyermekre vette igénybe a CSOK-ot és önként visszafizetik a kapott támogatást a gyermekek megszületése előtt, akkor a támogatás összegén felül még büntetést is kell fizetniük. Ez az emelt 10 millió Ft összegű CSOK esetében a ptk szerinti büntetőkamat ötszöröse, de legfeljebb 5%.

Módosulnak a Tb jogviszonyra vonatkozó előírások is

Egy ritka, de érdekes helyzet kezelését is rendezte a jogalkotó. Előfordulhat ugyanis, hogy Magyarországon dolgozik valaki, de külföldön adózik. Ez az együttállás is megfelel a jövőben a Tb jogviszony szempontjából magyar állampolgárok esetében. Vagyis jogosult lehet az a magyar állampolgár is a CSOK-ra, aki itthon dolgozik, de külföldön adózik. Ezt a tényt azonban a külföldi hatóság igazolásával alá kell támasztania.

Az eddigi szabályok értelmében a Tb jogviszonyt nem kell egy munkahelyből, vállalkozásból leigazolni, lehet váltás, de a megszakítás nem lehet hosszabb 30 napnál. Ez nem változik a jövőben, érkezik azonban egy könnyítés: a Tb jogviszony szüneteltetése nem minősül megszakításnak, viszont a szüneteltetés hossza nem számít bele az elvárt jogviszony idejébe. De mit is jelenthet mindez?

A Bankmonitor szakértői egy példán keresztül mutatják be, hogy miről is van szó:

Tegyük fel, hogy valaki új építésű lakást vásárolna és három gyerek után igényelne CSOK támogatást. Ehhez 2 éves Tb jogviszony szükséges. Induljunk ki abból, hogy az érdeklődő 5 éve már vállalkozó, vállalkozását azonban 2022-ben szüneteltette. A szakértők értelmezése szerint eddig ez az érdeklődő nem kaphatta meg a CSOK-ot, a jövőben viszont jogosult lehet rá. (Az eddig szabályok szerint nem volt meg az egybefüggő 2 éves Tb jogviszony, az új előírások értelmében viszont teljesülhet a feltétel.)

Az építési szabályokhoz igazítják a CSOK előírásait is

Ha nincs szükség építési engedélyre és egyszerű bejelentésre sem az adott építkezés megkezdéséhez, akkor ilyen dokumentumot, igazolást a támogatás igényléséhez sem várnak el a jövőben. Ez elsősorban a tetőtér-beépítéssel, vagy emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakások építésénél lehet lényeges változás.

Pontosítják a támogatott hitelekre fizetendő büntetést

A futamidő végéig fix 3%-os kamatozású támogatott hitel is hatalmas segítség lehet a családok számára. Itt a jelenlegi elvárás többek között az, hogy a párnak legalább két gyermek után ki kell használnia a CSOK támogatást. (Két gyerek után igényelt CSOK esetén a kölcsön összege legfeljebb 10 millió forint, míg legalább három baba után igényelt vissza nem térítendő támogatás esetén a kölcsön maximális összege 15 millió forint.)

Vállalt gyermek is megfelel a támogatott hitelnél. Amennyiben azonban nem teljesül a vállalás, akkor viszont a kölcsönre kapott kamattámogatást vissza kell fizetni. Igen ám, de az elvárt gyermekszám tekintetében a rendeletben korábban más elvárások voltak: szigorúbb feltételekkel kaphattunk kölcsönt.

Éppen ezért a jogszabályt módosítják szeptember 1-től:

„kamattámogatással érintett kölcsönre való jogosultság a feltételek későbbi módosítása alapján a korábbinál kevesebb gyermekre is kiterjed, akkor a kamattámogatás visszafizetése tekintetében a módosítás hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem alapján, de a módosítás hatálybalépését követően megkötött támogatási szerződésekre is az új, kedvezőbb rendelkezések alkalmazandók, amennyiben az azokban foglalt megelőlegezett gyermekvállalás csak részben teljesült.”

A szakértők egy példán keresztül mutatják be mit is jelenthet ez:

Ha valaki három vállalt gyermek után vett igénybe CSOK-ot és kért 10 millió forint támogatott hitelt - mert a jogszabály egy korábban érvényes verziója alapján ennyi gyermekre volt szükség ekkora hitelösszeghez -, de csak két gyermeke született meg, akkor nem szükséges büntetést fizetnie a támogatott hitelre. Ugyanis a jelenleg érvényben lévő rendelet alapján már két gyermek is elégséges lenne a 10 milliós támogatott hitelhez.

Ezek a változások nem érintik a jövő évi kivezetést

Szeptembertől módosul a lakástámogatási rendszer, az igazi változások azonban jövőre érkeznek. A CSOK támogatás ugyanis jelen formájában megszűnik a nagyobb településeken, városokban. Csupán a Falusi CSOK lesz elérhető 2024-től. Éppen ezért mindenkinek alaposan át kell gondolnia, hogy lakáscélját meddig halogatja.